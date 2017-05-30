E-Okul Çöktü mü? e-okul’a giriş yapılamıyor!

İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile ilgili okul notlarının ve diğer bilgilerin paylaşıldığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi‘ne erişilememektedir. Bunun sebebi nedir?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav notlarının ve diğer bilgilerinin velilerle paylaşıldığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, son gece saatlerine kadar girilemedi. Nedeni belli olmayan sorun yüzünden okulların kapanmasına kısa süre kala E-Okul bilgi sitemine giriş sağlanamıyor. Nedenini hala bilmiyoruz henüz yetkililer tarafından bir çözüm getirilmedi.

Sorun çözülmemesine rağmen veliler mobil sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci notlarının okuldaki öğretmenlerinden alması gerektiği uyarısıyla karşı karşıya kaldılar. Sonrasında ise bu geçici bir hata olabilir bu nedenle daha sonra sisteme giriş yapmayı tekrar deneyin uyarısına maruz kaldılar. Son alınan hata mesajı ise şu şekilde; hataya ait bilgiler İlsis Merkez Yöneticisine iletilmiştir. Hata ile en kısa zamanda ilgilenilecektir” şeklindedir.

Geçen sene de buna benzer bir sorun aynı dönemde (okulların kapanmasına yakın) gerçekleşmişti ve sorunun aşırı yoğunluktan dolayı gerçekleştiği söylenmişti.

Hata ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı. Şu an E-Okul bilgi sistemine hala giriş yapılamıyor. Aşağıdaki yorum alanını kullanarak bağlanan kullanıcılar bizleri de bilgilendirebilirler.