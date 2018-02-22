EA Çalışanından Loot Box Yasakları Hakkında Açıklama

Yakın tarihte Havaii eyaletinde loot box bulunduran video oyunları ile ilgili kanun hazırlandığını sizlere iletmiştik. Buna ek olarak derecelendirme kuruluşu ESRB başkanından, bir senatör tarafından yazılan belgede,loot box içerikleri yüzünden yeni bir sınıflandırma sisteminin hazırlanmasının talep edildiği, haberimizde yer bulmuştu.

Tüm bu yasa tasarısı ve ülke yöneticilerinin gösterdiği tepkilere karşılık oyun üretici ve dağıtıcılarının sessiz kalmasını bekleyemezdik. Konuyla ilgili olarak video oyun geliştiricilerden birçok yorum gelirken, bir görüş de eski bir EA çalışanı tarafından yapıldı.

Konuyla alakalı açıklamalar yapan eski EA ürün müdür Ian Griffiths olayı, mikro ödeme içeriklerine dair çocuklara olumsuz etkileri ve bağımlılık etkileri kapsamında değerlendirdi. Eğer loot box içerikleri kumar kabul ediliyorsa, bunların daha geniş bir açıyla değerlendirilmesi gerektiğini ve kanunlarla sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Buna ek olarak loot box içeriklerinin maddi açıdan kullanıcılara etkisini de değerlendiren Ian Griffiths, maddi olarak oyuncuların zarara uğradıklarını fakat loot box aldığı için iflas eden birini görmediğini söylüyor.

Eski EA ürün müdürü, getirdiği açıklamalarla velilerin sorumsuzluklarının üzerinde duruyor. Yasalarla gelecek yasaklamalardan önce bahsi geçen denetimlerin veliler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Ian Griffiths. Ailelerin oyun içeriklerini bilmediklerini söylemelerinin bir mazaret olarak kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Buna ek olarak velilere seslenen Ian: Bir iPad, çocuk bakım cihazı olarak görülemezi Mari Run oynamakla meşgul olduğunuz için çocuklarınızı görmezden gelmeniz doğru değil.

İşin aslına baktığımızda Ian Griffiths’in sözlerinde geçen ve velilerle ilgili olan kısmın doğruluk payı oldukça yüksek. Pek çok ebeveyn, sosyal medya ilişkilerine, mesleki kariyerlerine ve kendi hayatlarına kaptırmış durumdalar. Çocukların neler yaptığıi nasıl bir insan olarak yetiştiklerini, kötü alışkanlıklar kazanıp kazanmadıklarını takip etmiyorlar. Çocuklar herşeyden önce ailelerinin kontrolünde olmalılar.