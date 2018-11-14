Echo Show 2 İnceleme

Amazon ilk ürettiği Echo Show ile akıllı hoparlörlere yeni bir boyut ekledi. Yorum yapmak gerekirse bu cihaz normal bir tabletin biraz daha fazlasıydı. Ancak Amazon bu ürün ile yeni üretilecek teknolojiler için bir çığır açma yönündeydi. Kullanılabilirliği günlük kullanım için yeterince el verişli değildi ama potansiyel olarak akıllı ev pazarlarındaki rekabete ortak olabilirdi.

Hemen hemen her şirketin birinci nesil ürünleri donanımsal açıdan iyi olmadığı gibi, bu ürünün de donanımı pek iyi değildi. Sahneye ilk çıktığında çok kaba ve gösterişsizdi. Daha evin içinde yerini almadan bile oldukça eski bir görünümü vardı. Ancak birinci nesil Echo Show’un devri artık bitti.

Şirket, tam olarak ürün için satış rakamları yayınlamamış olsa da, sıralamasına bakılarak ilk günlerinde rağbet gördüğü açıkça görülür. Diğer Google tarafından geliştirilen akıllı ev ürünlerine göre daha az özelliğe sahipti.

Genel olarak Amazon’un birinci turunu kaybettiğini söyleyebiliriz. Ama şirket akıllı ekran konseptinden vazgeçmedi. Bunun yerine ikinci nesil Amazon Echo Show ile çabalarını yeniden ikiye katladı. Birinci nesil Echo Show’u estetik ve ses kalitesi düzeyinde geliştirerek eksiklikleri tamamlayıp, yine 230 Dolar gibi ilk ürünün fiyatından piyasaya sürdü.

Yine de, görsel Alexa deneyiminin bazı kısımları çok az hissediliyor. Ayrıca görsellik konusunda fazla özellikte bulunmuyor. Şayet Alexa kullanım konusunda ısrarcı iseniz bu sizin için en iyi cihazdır. Aksi takdirde, daha çok görsel tasarım ve sohbet asistanı istiyorsanız, Google destekli akıllı bir cihaz seçebilirsiniz.

Temel Özellikler

İkinci nesil Echo Show, ne kadar da orjinal Echo Show’un önünde olsa da bir çok özelliğini yine de taşımaktadır. Cihazın ön tarafında yine 5 megapiksellik bir kamera var ve sekiz mikrofonlu bir mikrofon kurulumunu devam ettiriyor. Ancak mikrofonların yerleşiminde küçük değişiklikler olmuştur. Cihazın önünde dört adet ve üstünde 4 adet şeklinde bir yerleşim söz konusudur. Bu da ses kontrollerinin yerinin değişmesine sebep olmuştur. Üzerinde yapılan komut testlerinde, belirli bir uzaklıktan birinci nesile komut verildiği zaman 3 ya da 4 kez tekrar etmeniz gerekirdi. Ancak Echo Show 2 ile ilk denemede doğrudan Alexa yanıt vermiştir.

Amazon Echo Show 2 Görselleri 1 - 8

Cihazın üs kısmında bulunan güç düğmesi, mikrofon ve kamerayı daha önce olduğu aynı fonksiyonda işlev görür. Böylece ihtiyacınız olduğunda gizliliği seçebilirsiniz. Ancak kamera lensi üzerinde denklaşör butonu yoktur. Ses kontrol tuşları, önceki modelde ve diğer Echo cihazlarındaki gibi cihazın üst kısmında yer alır.

Eklenen Yeni Özellikler Neler

Neredeyse her açıdan farklı olan ilk göze çarpan şey Echo Show’un görünümüdür. Akıllı cihazın ikinci nesli 10,1 inç, 720P full HD ekranı vardır. Bu özellik ilk cihaz ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir ekran çözünürlüğü ve ayrıca 3 inç daha büyük boyuta sahiptir. Yeni Echo Show’un arkasına takılan hoparlörler ile cihaza orjinalinde olduğu gibi korkunç bir görünüm vermemiştir.

Amazon aynı zamanda bu sefer televizyon tarzı köşeli bir projeksiyon dizaynını terk ederek bunun yerine, Apple HomePod ve Google Home Max hoparlörlerinden daha önce gördüğümüz gibi kumaşa benzeyen bir malzemeyle kaplı yuvarlak bir sırt ekledi. Rakipleri gibi, kömür sihayı ve açık kum rengine benzeyen renk seçenekleriyle satışa sundu.

Akıllı Ev Kontrolleri

Echo Show’un ayarları ve ekranlarında gezinirken fark edilen ilk şey, ana menüye akıllı ev kontrollerinin eklenmesidir. Eklenen yeni uygulamalarda akıllı ev cihazlarınızı görüntüleme ve kontrol etme olanağı sunuluyor. Çoklu ev aletleri çalıştırılabiliyor ve günlük rutin işlerinizi ayarlayabiliyorsunuz.

“Lights & More”, “Routines” ve Alarms” isminde yeni simgeler bulacaksınız. Lights & More simgesine dokunduğunuzda Amazon hesabınıza bağlı akıllı ev cihazlarının bir listesini görürsünüz. Dokunmatik ekrana dokunarak açabilir veya kapatabilirsiniz. Ya da ekrandaki parlaklık ayarını sola veya sağa kaydırarak aydınlatma sisteminizin parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Alexa’dan yatak odasının ışığını açmasını isterseniz, sizlere cevap verecek ve ışığı kontrol etmeniz için sizlere seçenekler sunacaktır. Akıllı ev sistemi kontrollerinin bu özelliği, ilk Echo Show’da hiç yoktu ve bu cihazda olması oldukça güzel olmuştur.

Routines simgesi sizi önceden belirlenmiş tüm Alexa rutinlerinin bir listesine götürür. Ancak Echo Show’da yeni bir tane kuramazsınız. Bunun için, cep telefonunuza ihtiyacınız olacak. Echo Show ve cep telefonunuz arasında bir bağlantı kurarak yeni bir rutini ekleyebilirsiniz. Alarms simgesi, alarmları ayarlamak için bir sayfa açar. Dilerseniz dokunmatik ekran arayüzünü veya sesli komutları kullanarak yeni alarmlar ekleyebilirsiniz.

Hatta ilk Echo Show’da ki gibi, Alexa’dan video akışlarını, akıllı kapı zilini veya akıllı kameralarını göstermesini isteyebilirsiniz. Hatta iki Netgear Arlo kamera ve Ring Doorbell 2 bu özellik için test edilmiştir. Canlı yayın akışları CNET Smart Home’da 100MBps’lik bir bağlantı üzerinden hızlı ve net bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu özellik, evinizin Wi-Fi sinyalinin gücüne bağlı olarak değişecektir.

Sohbet etmek, Arama Yapmak ve Bass Artırmak

Yeni Echo Show’da Görüntülü Arama veya Müzik Çalmak gibi özelliklerde pek fazla şey değişmedi. Daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ancak yine de herhangi bir şarkıyı çaldığınızda arka plan resmiyle birlikte kayan şarkı sözlerin görüntüleyebilirsiniz. Görüntülü görüşme, en son çıkan teknoloji özellikleri ile aynı yerleşime sahiptir.

Ancak çıkan söylentiler arasında Amazon, Echo Show için Skype desteği sunacağı yer almaktadır. Fakat cihaz test edildiğinde bu özellik aktif değildi. Ancak kısa süre içerisinde gelmesi, birçok kişinin işine yarayacak gibi duruyor.

Echo Show deneyimiyle ilgili farklı olan şey, görünümü demiştik. Yeni hoparlörler, 2 inçlik çift kurulumla birlikte neodymium side-firing sürücüleri ile gelmektedir. Pasif bas sistemi şeklinde bir teknolojiye sahip olduğu için oldukça gelişmiş bas seviyelerinde kaliteli ses sunmaktadır.

Ses testleri hem birinci nesil Echo Show ile hem de Lenovo Smart Display ile karşılaştırıldığında çok daha dolgun, daha derin ve sade bir netlik veriyor. Görüntülü sohbet, çevrimiçi içerik ve müzik akışı içinde bu durum geçerlidir. Evet, bir Google Home veya HomePod olmadığı için yine de ses kalitesi orta hallidir. Ancak yeni Echo Show, ev kontrol sistemi için yeterince kullanışsız değildir.

Mutfak Konusunda Echo Show 2

Akllı sistem kontrolünün en olumlu yanlarından bir tanesi de mutfaktaki yardımseverliğidir. Andrew Gebhart’ın Lenovo Smart Display’i test ettiğinde görsellerle birlikte ses kullanan asistanın ne kadar becerikli olduğu görülmüştür. Ayrıca Google’ın yemek tarifleri konusundaki sesli asistan deneyimi daha insan odaklı geliyor. İlk çıkan Echo Show’da, yemek tarifi desteğine sahipti. Buna ek olarak Alexa’nın internette gezinme biçimine de fazla bir yenilik eklenmemiştir. Yeni model, size tarifleri sunar ve okur. Hizmet verilebilir, ancak Google Asistan’ın olduğu kadar iyi değil. En azından yeni ekranda tarifler görünüyor ve daha iyi ses deneyimi geliyor.

Ekranda tariflerin gösterilme fikri, kesinlikle en pratik olanı düşünmek için muhtemelen en zorlayıcı nedenlerden biridir. Amazon’un mutfağa yardım etmesi için Echo Show’un potansiyelini kullanması oldukça hoş duruyor. Diğer sesli asistanların ne kadar kullanışlı olabileceğini gördük. İlk Echo Show’da videolar olmadan yemek tariflerinin sunulmasına karşılık yeni Echo Show’un ekranında videolar ile birlikte sesli asistanın yer alması ayrı bir hava katmıştır.

Amazon, Echo Show 2’yi duyurduğunda, Amazon Meal Kitleri ile entegrasyonunu, AmazonFresh online market hizmeti aracılığıyla sunulan online yemek siparişlerini de duyurdu. Yemek malzemeleri hazırlarken bir yandan SideChef’in yemek tarifleri kütüphanesiyle video eğitimi alabilirsiniz. Adım adım tarif rehberi hem Amazon Echo Show’larında hem de Echo Spot’larda çalışmaktadır. Alexa yemek tariflerini ekran da gösterirken, sadece SideChef’te yer alan yemeklerin görsellerini sağlar. Tarifler için komut verilirken, “Alexa, next step” dendiğinde bir sonraki yapmanız gereken adımı söyleyecektir.

Peki ya YouTube?

Yeni Echo Show iki web tarayıcısı, Amazon Silk ve Firefox ile birlikte gelmektedir. Amazon’un Fire TV yayın hizmeti gibi, YouTube’un sitesinin mobil sürümünü de tarayıcıda görüntüleyebilirsiniz. Tam olarak mükemmel değildir ve YouTube videolarını sesli olarak arayamazsınız. Ancak YouTube görüntülemesi için sunulan ilk Echo Show’dan daha iyidir. Alexa’nın videoları göstermesi için sesli komutları kullanıdığınızda, Dailymotion ve Vimeo’nun sonuçları görüntülenir. İyi entegre edilmiş YouTube desteği sizin için önemliyse, bir Google Asistan ev kontrol sistemi bariz alternatiftir. Ayrıca Fire TV’nizi “Alexa open Netflix” gibi sesli komutlarla Echo Show’dan kontrol edebilir ve Echo Show’un kendisinde bulunan Prime Video’yu izleyebilirsiniz.

Fire TV’den bahsetmişken Echo Show, Fire TV Recast ile entegre edilmiştir. Ayrıca canlı televizyon akışı yayınlamak için bu özellik bir servis görevi görecek. Herkes için gerçek bir televizyon izlenimi katmasa da video destekli donanımların kullanılması, Amazon tarafından atılan mantıklı bir adım gibi durmaktadır.

Güzel ama çok pratik değil

Alexa’ya en yakın kahvehanenin nerede olduğunu sorun ve iş saatleri, adres ve telefon numarası gibi bilgileri göreceksiniz. Lenovo Smart Display’da Google Asistan’a aynı soruyu sorun, bunun sonucunda konumu netleştiren yararlı bir harita alırsınız. Google’a oraya nasıl ulaşacağınızı sorun ve Google haritalarını canlı trafik bilgileriyle birlikte görürsünüz. Ayrıca haritayı telefonunuza yönlendirerek arabanız ile gidebilirsiniz. Alexa’ya yol tarifi için sorduğunuzda oraya ulaşmanın ne kadar süreceğini ve hangi ana yollardan gitmeniz gerektiğini söyleyerek cevap verir. Yoldaki araçların küçük resim örneklerinin ötesinde hiçbir harita veya görsel içerikler yoktur..

Amazon, yol tarifleri için Bing ile ortak bir yol izlediğinden sunulan harita sisteminde detaylı bir trafik bilgisi bulundurmaz.

Gelecek Özellikler

Amazon’un duyurduğu ama henüz yayınlamadığı Echo Show 2’nin birçok özelliği var. Bunlar henüz test edilmedi. Akıllı ev kamera sisteminden ya da kapı zili üzerinden çekilen bir videoyu izleyebilirsiniz. Ancak bunların iki yönlü ses desteği henüz aktif değildir. Ayrıca Skype entegrasyonu, NBC ve Hulu entegrasyonları da dağıtılmadı.

Genel Değerlendirme

Mevcut olan akıllı ev sistemleri her geçen gün gelişip daha iyi oluyorlar. Görüntülü sohbet, yemek pişirme, video kameraların izlenmesi ve akıllı ev cihazlarının kontrol edilmesi söz konusu olduğunda, bu kontrol sistemleri gerçekten yararlıdır. Amazon ilk Echo Show’daki sorunları bitirmek için gerçek bir çaba sarf etti. Çok daha iyi bir tasarıma, daha büyük dokunmatik ekrana ve gelişmiş ses kalitesine sahip olan bu model, önceki modelden çok daha iyi bir cihaz.

Görsellik açısından daha güzel, daha büyük bir ekran nedeniyle kullanımı daha kolay ve çok daha iyi bir deneyim sunuyor, Echo Show 2. Akıllı eviniz zaten Alexa ile çalışıyorsa, bu yeni cihaz deneyiminize katkıda bulunacaktır.

Asıl sorun Google’ın kendisidir. Google Asistan özellikli akıllı telefonlar, Lenovo ve JBL gibi akıllı ev kontrol sistemleri, sesli komutlar ve yararlı görseller sunma konusunda avantaj sağlıyor. Amazon’un iyileştirmeleri, eş zamanlı trafik ve yerel bir YouTube deneyimi gibi gerçekten yararlı ekstralar ekleyen Google ev kontrolleriyle rekabet etmek için yeterli değildir. Neredeyse aynı para ile (Alexa ve Google sürümleri arasında 20 dolarlık bir fark var), Google ürünü almak daha uygun gelmektedir.