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Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung’un geçen yıl ki amiral gemisi modeli Galaxy S8 Plus’ın fiyatı düştü. 64 GB kapasiteli versiyonu 3.324 TL fiyat etiketi ile satın alabiirsiniz.

Akıllı telefonun en önemli bazı özelliklerine göz atacak olursak; 4GB Ram, 64 GB Hadili hafıza, 6,2 inç QHD+ Super AMOLED ekran (529 PPI) IP68 Suya ve toza dayanıklılık. Hızlı Şarj, Kablosuz şarj, Android 8.0 (Oreo) işletim sistemi ve 3.500 mAh bataryası başlıca özellikleri arasında.

Cihazın Antutu V7 puanı da oldukça yüksek. 198900 puan almış ve pek çok rakibinin önünde yer alıyor. Diğer tüm teknik özelliklerine buradan göz atabilirsiniz.