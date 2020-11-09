Efsane Geri Dönüyor – Nokia N95 Yeniden Tasarlanıyor

Bir zamanların amiral gemisi telefonlarına denk olan Nokia N95 yeniden tasarlanıyor. HMD Global, bazı klasik Nokia telefonlarını modern özellikler ve zarif bir tasarımla yeniden tanıtmayı bir alışkanlık haline getirdi. Bunu birkaç yıl önce yapmaya başlayan şirket, bir avuç klasik telefonu yeniden üretti.

Şimdi ise Nokia N95 telefonunu yeniden tasarlama planları olduğu ortaya çıktı. Üstelik protatip olarak bir görsel yayınlandı. Nokia N95, o günlerde popüler bir akıllı telefondu. Ekran kaydırma tasarımına sahip telefon, yukarı ve aşağı doğru kayarak müzik oynatma ve standart klavyesini ortaya çıkarıyordu.

Popüler YouTube kanalı Mr.Mobile, beklenen Nokia N95 prototipinin nasıl olacağını bile gösterdi. Videoda, yeniden tasarlanan Nokia N95’in üç kamerası var. Üstelik bir de parmak izi tarayıcısı olacak gibi duruyor.

Telefonun, geniş açılı bir kamera, ultra geniş açılı bir kamera ve bir LED flaşla birlikte uzun bir hoparlör ızgarasını ortaya çıkarmak için sola doğru yana kaydırılabileceğini fark edene kadar kesinlikle ilginç bir tasarım gibi görünmeyecektir. Ama hepsi bu kadar değil.

Check out this awesome piece on Nokia N95 from @theMrMobile! We looked at a remake of this icon and also considered a vertical slide concept but the major issue here was that you could not access cameras and the speaker at the same time. Check out the sketch. What would you do? https://t.co/uIHewym3YG pic.twitter.com/7WbUawT3ld — Juho Sarvikas (@sarvikas) November 7, 2020

HMD Global’in Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas da dikkate aldıkları diğer tasarımları açıklamak için Twitter’da paylaşım yaptı. Bir taslak, yukarı doğru kaydırıldığında altta bir hoparlörü ortaya çıkaran dikey kayan tasarıma sahip telefonu gösteriyor. Kısacası yeni özelliklerle donatılmış eski bir telefonu göreceğiz.