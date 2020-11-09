Ana Sayfa Akıllı Telefon Efsane Geri Dönüyor - Nokia N95 Yeniden Tasarlanıyor

Efsane Geri Dönüyor – Nokia N95 Yeniden Tasarlanıyor

Nokia, eski telefonlarını tekrardan tasarlayarak farklı adımlar izlemeye devam ediyor. Şimdi ise bir zamanların en popüler telefonlarından olan Nokia N95 yeniden tasarlanıyor...

Muhammed Arslan

-

0
Efsane Geri Dönüyor - Nokia N95 Yeniden Tasarlanıyor

Bir zamanların amiral gemisi telefonlarına denk olan Nokia N95 yeniden tasarlanıyor. HMD Global, bazı klasik Nokia telefonlarını modern özellikler ve zarif bir tasarımla yeniden tanıtmayı bir alışkanlık haline getirdi. Bunu birkaç yıl önce yapmaya başlayan şirket, bir avuç klasik telefonu yeniden üretti.

Şimdi ise Nokia N95 telefonunu yeniden tasarlama planları olduğu ortaya çıktı. Üstelik protatip olarak bir görsel yayınlandı. Nokia N95, o günlerde popüler bir akıllı telefondu. Ekran kaydırma tasarımına sahip telefon, yukarı ve aşağı doğru kayarak müzik oynatma ve standart klavyesini ortaya çıkarıyordu.

Popüler YouTube kanalı Mr.Mobile, beklenen Nokia N95 prototipinin nasıl olacağını bile gösterdi. Videoda, yeniden tasarlanan Nokia N95’in üç kamerası var. Üstelik bir de parmak izi tarayıcısı olacak gibi duruyor.

Telefonun, geniş açılı bir kamera, ultra geniş açılı bir kamera ve bir LED flaşla birlikte uzun bir hoparlör ızgarasını ortaya çıkarmak için sola doğru yana kaydırılabileceğini fark edene kadar kesinlikle ilginç bir tasarım gibi görünmeyecektir. Ama hepsi bu kadar değil.

HMD Global’in Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas da dikkate aldıkları diğer tasarımları açıklamak için Twitter’da paylaşım yaptı. Bir taslak, yukarı doğru kaydırıldığında altta bir hoparlörü ortaya çıkaran dikey kayan tasarıma sahip telefonu gösteriyor. Kısacası yeni özelliklerle donatılmış eski bir telefonu göreceğiz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Önceki İçerikEn Güvenilir Telefon Markaları Açıklandı – Samsung Lider
Sonraki İçerikMoto G Stylus 2021 Özellikleri Sızdırıldı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Moto G Stylus 2021 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung ve LG dışında Motorola da, stylus isimli akıllı telefonlarını piyasaya süren telefon markasıdır. Lenovo'nun sahibi olduğu marka, bu yılın şubat ayında,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Efsane Geri Dönüyor – Nokia N95 Yeniden Tasarlanıyor

Bir zamanların amiral gemisi telefonlarına denk olan Nokia N95 yeniden tasarlanıyor. HMD Global, bazı klasik Nokia telefonlarını modern özellikler ve zarif bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En Güvenilir Telefon Markaları Açıklandı – Samsung Lider

Canalys adlı araştırma ve analiz şirketi, Avrupa pazarındaki en güvenilir telefon markaları raporunu da gösteren birkaç rapor yayınladı. Listede muhtemelen en çok...
Devamını Oku
İnceleme

Telefonlar için En İyi 5 Assassin’s Creed Oyunu

Telefonler için en iyi Assassin's Creed oyunu serinin hangileridir? Assassin's Creed, dünya çapında milyonlarca hayranı olan en sevilen video oyunu serilerinden biridir....
Devamını Oku
İpucu

En Popüler Programlama Dilleri 2020

2020 yılının Ekim ayına kadar ki en popüler programlama dilleri hangileridir?Hangi diller yeni başlamak ve iş dünyası için idealdir? Bu gibi sorularınıza...
Devamını Oku