Efsane Telefonun Yeni Modeli Çıkıyor: Nokia 3310 4G

HMD yeniden doğan Nokia 3310‘un üçüncü sürümünü bugün resmen açıkladı; Nokia 3310 4G. Bu modelde LTE bağlantısı da bulunuyor ve veri bağlantısını diğer cihazlarla paylaşmak üzere hotspot oluşturmak için kullanılabilen Wi-Fi desteğine de sahip olarak piyasaya çıkacak. Bununla birlikte Android’in uyumsuz ve sorunlu versiyonu YunOS‘u çalıştıracak olması çok garip.

Nokia 3310 4G VoLTE desteği olan ve tek SIM desteğine sahip sıradan bir telefon olarak geliyor. Çin’de satışa sunulacak ve TD-LTE‘yi destekleyecek ayrıca yapılan açıklamalara bakılırsa uluslararası bir sürümün de çıkacak olma ihtimali arttı.

Küçük bir pil (1,200mAh), 12 gün bekleme süresi ve 15 saate kadar konuşma süresi vaat ediyor. Ancak VoLTE kullanıyorsanız vaat edilen kullanım süresi hızla 5 saate düşüyor. FM radyo 31 saate kadar oynatılabilir. Özellikler telefonun hotspot olarak kullanıldığında telefonun ne kadar dayanacağını söylemiyor.

Geri kalan özellikler ise önceki modellerde olduğu gibi 2.4 inç ekran (240x320px), LED flaşlı 2MP kamera ve depolama alanını genişleten bir microSD yuvası ile hemen hemen aynı.

Nokia 3310 4G, Şubat ayının sonlarından itibaren Çin’de satışa sunulacak. Fiyatını henüz tam olarak bilmiyoruz.

YunOS hakkında bir not:

Yerel Android uygulamaları desteklenmektedir, ancak bireysel uygulamalar için uyumluluk yoktur. YunOS, web teknolojileri üzerine kurulmuş uygulamalara odaklanır ve bulut entegrasyonu üzerine yoğun bir desteği bulunur. Örneğin; telefonunuzdaki veriler bilgisayarınızdan senkronize edilebilir.