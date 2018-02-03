Simülasyon kategorisinde bulunan, akıllı telefon ve tabletler için indirilebilir olan Egg, Inc. son derece keyifli bir yapım. Auxbrain Inc’nin geliştirdiği Egg, Inc oyunu dokunma türü oyunları sevenler için güzel bir seçenek. Kendi sanal işinizi kurmak ve onu geliştirme gibi işlemlerini seviyorsanız bu oyunu bırakmayacağınızı rahatça söyleyebiliriz.

Oyunun bir özetini geçecek olursak başlangıçta karşımıza çıkan kırmızı tuşa basılı tuttuğumuz sürece yeni tavuklar üretiyoruz. Bunun ardından tavuklar yuvalarına doğru koşuşturuyorlar. Bu sayede çiftliğinizde bulunan tavuk sayısı ve saniye başına üretebileceğiniz yumurtaların sayısı da artıyor. Sonrasında üretilen yumurtaları, lojistik altyapı ile satışa çıkartıyoruz. Bu sayede çitfliğiniz ve siz, değer kazanıp gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Tüm bu süreçte çiftliğinizdeki tavukların daha iyi üretim yapabilmesi, çalıştığınız lojistik firmanın indirim oranlarını ve çeşitli faktörleri çiftliğinizde yer alan laboratuvar sayesinde geliştirmeniz mümkün kılınmış. Hatta laboratuvarınıza yapacağınız yatırımlar belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra laboratuvarınızın görsel olarak daha büyük gözükmesi oyuncuyu motive edecek bir detay olarak oyuna eklenmiş.

Oyuna kullanıcının sıkılmaması için drone’lar dahi eklenmiş. Bu drone’lar yaptıkları seslerle tavuklarınızı rahatsız ediyor ve işinizi bozuyor. Eğer havada gezinen bir drone’u yakalamayı başarırsanız çiftliğinize güzel miktarda para kazandırmış oluyorsunuz.

Oldukça akıcı bir şekilde devam eden Egg, Inc.’de çiftliğiniz ara ara geliştirin ve daha fazla tavuk üretmeye çalışın. Belli bir seviyeye ulaştığınızda karşılaşacağınız üretim hızı sizin için yeterli olmayacak. Bu yüzden laboratuvarınızda bulunan geliştirmeleri karşılayamamaya başlayacaksınız. Böyle bir çıkmaza girdiğinizde oyunu yeniden başlatmak seçeneğini kullanabiliyorsunuz.

Oyuna yeniden başladığınızda yumurtalarınızın değeri çok fazla artıyor ancak oyuna direkt olarak yeniden başlamanız mümkün olmuyor. Çiftliğinizi bir üst düzeye çıkarmak için belirli miktarda paraya sahip olmanız gerekiyor. Bu sermayeyi kazandıktan sonra gerisini rahatça halledebilirsiniz. Oyuna sıfırdan başlamış oluyorsunuz ancak bu kez bir yumurtayı bir dolara değil çok daha fazla ücret karşılığında satabiliyorsunuz.

Oyunda oyun içi alımlar sayesinde herkesin kullanamadığı ve bu özelliklere sahip olanların avantajlı konuma geçtikleri özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Örnek verecek olursak bir satın alma karşılığında oyununuz kapalıyken bile oyun sizin için arka planda yumurta üretmeyi sürdürüyor. Fakat bu durum sizin yem ve depo kapasiteniz ile sınırlı.

Özetleyecek olursak Egg, Inc. vakit geçirmek için deneyebileceğiniz keyifli bir simülasyon oyunu olarak karşımızda. Oyunun Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.