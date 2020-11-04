Ekim AnTuTu Sonuçları Yayınlandı – En İyi 10 Telefon

AnTuTu Benchmark, Ekim ayı sonuçlarını yayınladı. Ekim ayı itibariyle en iyi 10 telefon hangisi? Artık bilgi sahibiyiz. Huawei Mate 40 Pro amiral gemisi en iyi 10 telefon listesinde başı çekiyor. Ayrıca Oppo Find X2 ve Mi 10 Pro artık ilk 10 listesinde yer almıyor.

Popüler bir Çin kıyaslama platformu olan AnTuTu, her ay en iyi performans gösteren Android akıllı telefonların listelerini içeren raporlar yayınlıyor. Firma tarafından değerlendirilen puanlar, cihazların aldığı ortalama puanlardır.

Şu anda Huawei Mate 40 Pro, 5nm yonga seti olan HiSilicon Kirin 9000 ile çalışan dünyadaki tek Android akıllı telefon. Dolayısıyla 685.359 puanla Ekim ayı listesinin başında yer alması oldukça mantıklı.

7nm işleme dayanan Qualcomm Snapdragon 865 destekli iQOO 5 Pro, ikinci sırada 663.979 puan aldı. Bunun nedeni, RAM miktarının ve yenileme hızının puanları etkilemesidir.

Ardından şaşırtıcı bir şekilde, Vivo X50 Pro Plus (661, 342 puan), Xiaomi Mi 10 Ultra (659,561 puan) üçüncü ve dördüncü oluyor. Muhtemelen en şaşırtıcı olan yeni piyasaya sürülen Redmi K30S Ultra (660.133 puan) ilk beşte yerini alıyor.

En iyi 10 Telefon Listesi – Ekim Ayı