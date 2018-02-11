Ekran/Gövde Oranı Karşılaştırması: Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S9

Galaxy S8 ve Galaxy S9 ekran/gövde oranları arasındaki farklar son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Samsung Galaxy S9‘un çıkmasına sayılı günler kala heyecan gittikçe arttı.

Galaxy S8‘in ön paneli çok sayıda taraftar kazandı ancak arka panel ise çokça eleştiri almıştı. Bu nedenle S9 modeli için Samsung, telefonun arka panel kurulumunu düzenleme üzerine yoğunlaşmış görünüyor.

Herhangi bir değişiklik olmadığını gösteren CAD çizimlerini gördük ve böylece ekran/gövde oranı değişecek mi diye aslında çok merak ettik. Belki de önemli olan metrik değerler değildir. Ancak üreticiler ve hatta kullanıcılar için bile bu bir anlamda gurur kaynağıdır. Sızdırılmış görüntülere dayanarak bir karşılaştırma yapmaya karar verdik. Bu nedenle yeni çıkacak olan S9 ikilisinin en son sızdırılmış resimlerini kullandık.

Karşılaştırmalar sonunda bulduğumuz şey ise Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘da ekran/gövde oranının biraz daha kötü olacağı yönünde. Resimlerin gerçek boyutları tasvir etme konusunda resmi araçlar olmadığını unutmayın. Bu nedenle sayılar gerçek hayattan daha yüksek yada düşük olabilir. Bu yüzden resmi cihaz tanıtımı olmadan iki cihaz arasındaki fark hala iddialardan ibarettir.

Biz bahsimizi esasen aynı ekran/gövde oranı üzerine koyarız. Ancak yukarıdaki karşılaştırmada görünen ve bir puan olan farkı, ikisini yan yana tutsanız bile gözünüzle farketmeniz son derece zor olur. İki ekranı kaplamaya çalıştık. Yuvarlak köşeler aynı görünüyor. Ancak S9 ekranların (ikisi de) biraz daha uzun olduğunu fark ettik. Bu da CAD çizimlerinde görülüyor. Fakat fark ise yine çok akademik. Sızdırılan ölçümlere göre S9 telefonları kenar olarak daha kısa ve milimetrenin onda biri daha geniş ve daha kalın olacaklar. Farkedilebilir mi? Bize sorarsanız bu farkı da gözle göremezsiniz.

Biraz da olasılıklardan bahsetmek isteriz. Samsung, Galaxy S9 ikilisinin yanlarının eğriliğini değiştirebilirdi. Bu ekran/gövde ölçümümüzdeki farkı da açıklayabilir. Samsung, S8‘e kıyasla Note 8‘de daha nazik bir eğriye sahip oldu. Bu yüzden S9 modelinin büyük kardeşini takip etme ihtimali de bir hayli yüksek görünüyor.

Her zaman dediğimiz gibi daha büyük ekran/gövde oranı (ve daha ince çerçeve) bazıları için gurur kaynağıdır. Ancak daha ince çerçeveler ergonomiye de zarar verebilir. Her güzelin bir kusuru mutlaka vardır.