Dün akıllı telefonları için oldukça yoğun bir gün oldu. Uzun süredir beklenen Samsung’un yeni orta segment modelleri Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modelleri tanıtıldı. İki modelin tanıtılmasının hemen ardından ise LG’nin yeni amiral gemisi modeli olan LG G7 ThinQ tanıtıldı. Yapay zeka destekli yeni akıllı telefonların tasarımı ve özellikleri de bir hayli dikkat çekti. Bu iki modelin sonrasında dikkat çeken bir diğer telefon ise Vivo X21 akıllı telefonları oldu.

Gerek tasarımı gerekse de sistem özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonları en çok konuşulan özelliği ise ekranları oldu. Hemen ekran ve geri kalan sistem detayları konusunda ayrıntılara geçelim.

Vivo X21 Tasarımı ve Özellikleri

Vivo X21 akıllı telefonlarının tasarım kısmında rakiplerini geride bırakacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki telefonun ön kısımda neredeyse tamamen çerçevesiz bir yapıyla geldiğini görüyoruz. Samsung’un akıllı telefonlarından bile daha geniş bir ekran yüzeyi kullanan akıllı telefon, sadece çentik alanı kullanıyor.

Bunun dışında kalan kısımların neredeyse tamamen ekrandan oluştuğunu görüyoruz. Çentik alanının dışında sunulan ekran gövde oranı ise %90.3 seviyesinde. Bu Vivo X21 modelinin bir hayli öne çıkmasını sağlayacak bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise telefonların çift kamera kullandığı ve kameraların üst üste dizildiğini görüyoruz.

Tasarım özelliklerini bir yana bırakıp teknik özelliklere geçelim. Vivo X21, 6.28 inçlik dev bir ekranla geliyor. 19:9 ekran görüntü oranı bulunan telefonun çözünürlük değeri de Full HD+ olarak açıklandı. Bu değerlere ek olarak %90.3 ekran gövde oranını düşündüğümüz zamanda, ekran kısmında oldukça başarılı bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunun dışında ekran kısmında dikkat çeken bir başka detay ise parmak izi sensörlerinin ekrana gömülü olarak gelmesi. Kullanıcılar parmak izi sensörü için sadece ekranları kullanacak. Bunun için sunulan model Vivo X21 UD olarak açıklandı. Ana modelde ise parmak izi sensörleri arka kısımda konumlandırılmış durumda.

İşlemci kısmında ise yeni modelin, Snapdragon 660 serisine yer verdiği açıklandı. Başarılı işlemci modelinin yanında 6 GB RAM bellek miktarının sunulduğunu ve 128 GB depolama alanıyla beraber çıkış yapıldığı da ekleyelim. 3200 mAh değerinde bataryası bulunduğu açıklanan telefonun kamera kısmında ise 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı kullanan bir ana kamerası ve 5 MP değerinde ikinci arka kamerası bulunuyor. Ön kamera kısmında ise f/2.0 diyafram açıklığı bulunan 12 MP değerinde bir kamera görüyoruz.

Tüm bu özelliklerle beraber Vivo X21 akıllı telefonlarının çıkış tarihi ise 5 Mayıs olarak açıklandı. Telefonun ülkemiz fiyatının 2400 TL gibi bir rakama denk geldiğini de ekleyelim. Tabii ki bu vergilendirilmemiş olan rakamlar.