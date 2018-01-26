Synaptics ve Vivo, CES etkinliğinde bir akıllı telefonun OLED ekranının altındaki bir parmak izi tarayıcılarını tanıtarak yeni bir teknolojinin kapısını açtı. Şimdi Japan Display Inc., LCD ekranlar için farklı bir şekilde benzer şeyler yapabilen kendi teknolojisini açıkladı.

JDI’nın Pixel Eyes teknolojisini kullanarak, kapasitif bir parmak izi sensörü ekranların altına yerleştirilebiliniyor. Teknoloji, parmağınızı ekrana koyduğunuzda ekran altına gömülü tarayıcının parmak izinizi gerçekten algılayabilecek kadar geliştirilmiş. JDI, esnek ekranlar için de sensörün kullanabileceğini umarak geliştirme sürecinin halen devam ettiğini bildirdi.

Teknoloji sadece akıllı telefonlar için olduğu düşünülse de, JDI’ın bir görüntüleme şirketi olduğunu unutmamak lazım. Bu nedenle şirket akıllı araçlar, bankacılık ve diğer IoT uygulamaları için teknolojiyi kullanmayı düşünüyor.

Sensör 8mm x 8mm ölçülerinde olduğu için sensörü ekran altına entegre etmek oldukça kolaydır. Sensörün Mart 2019 tarihinden önce dağıtımına başlanması bekleniyor.