Lenovo, bir süredir akıllı telefon dünyasından uzak kalmaya başladı. Aslında markanın dikkat çeken modelleri takip edilmeye devam ediyor ancak öne çıkacak yeni amiral gemisi serileri konusunda Lenovo’nın biraz daha geri planda kalmaya başladığını görüyoruz. Buna karşın rakip firmalardan da ardı ardına yeni amiral gemisi atakları geliyor. Yeni modellerle beraber ise akıllı telefon dünyasında alışkanlıklar değişiklik gösteriyor. Son olarak çentikli ve sonsuz ekran teknolojileri öne çıkmaya başladı. İşte bu yeni tasarımlarda öne çıkan modellerde kendisini göstermek isteyen Lenovo, bu kez Lenovo Z5 akıllı telefonlarıyla piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor.

Aslında telefonun daha önce çıkış bilgileri konusunda yeni detayları paylaşmıştık. Fakat son haberler Lenovo Z5 modelinin geleceğini doğrulayacak haberler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle görsellerin bu konuda oldukça önemli detayları ortaya çıkardığını görüyoruz.

Lenovo Z5 Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan son görsellere göre Lenovo Z5 akıllı telefonları, ekran gövde oranı kısmında bir ilki başaracak. Zaten Lenovo yetkilileri tarafından yapılan doğrulamada da bu detay öne çıkmıştı. Yeni modelin tasarımının oldukça farklı olacağı ve ön kısımda tamamen ekran bulunacağından söz edilmişti. Ortaya çıkan görsellerde telefonun %95 gibi bir oranla ekran gövde oranına sahip olacağı iddiası doğrulanıyor.

Görsellere göre yeni modelin sadece alt kısımda ince bir çerçeve alanına yer verilecek. Bunun dışında yan kısımlarda ve üst bölümde herhangi bir çerçeve alanı olmayacak. Bu sayede ekran gövde oranında %95’lik bir oran elde edilmiş olacak. Lenovo Z5 tasarımı hakkında diğer bir detay ise yeni telefonların çentik alanı bulunduracak bir serisinin daha olacağı.

Yani bir modelde tamamen ekran kullanılacakken bir modelde de tamamen ekran bölümüne yer verilebileceği belirtiliyor. Çentik alanın kısmının değişkenlik gösterebileceğini de söylemek mümkün. Yani kullanıcı isteğine göre bu kısım kapatılıp açılabilecek bir bölüm olarak da gösterilmiş olabilir.

Daha önce Sharp tarafından da kullanılan sistemin, Lenovo Z5 ile gelmesi markaya büyük oranda başarı kazandıracak gibi duruyor. Tüm bu detayların öğrenilmesi için tanıtım tarihini beklemek gerekiyor. Merakla beklenen tanıtım tarihinin 14 Haziran olacağı yönünde de birçok bilgi var.