Ekranda Parmak İzi Tarayıcılı Vivo X21 Çin Dışında İlk Kez Satışa Çıkıyor!

Ekrandaki parmak izi sensörlü bir akıllı telefon olan Vivo X21 bu yılın başlarında Çin’de piyasaya sürüldü. Son zamanlarda şirket akıllı telefonun 5 Mayıs’ta Singapur’da satışa sunulacağını açıkladı. Şimdi ise söylentilere göre telefonun bu ay içinde Hindistan’da tanıtılması bekleniyor.

Raporlar bize Vivo X21‘in bu ay Hindistan’da piyasaya sürülecek olmasına karşın akıllı telefonun Haziran ayında ancak satışa çıkacağını gösteriyor. Şu anda şirketin normal modeli Hindistan’da geleneksel parmak izi sensörüyle de piyasaya sürmeyi planlayacağına dair bir bilgi mevcut değil. Açıkçası durum biraz karışık.

Ekranda parmak izi tarayıcısıyla Vivo X21 modeli 19:9 en boy oranı ve 2280 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ile 6.28 inç Full HD + ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU, 6GB RAM ve dahili depolama için iki seçenek ile destekleniyor. Bunlar 64GB ve 128GB.

Ayrıca kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini daha da genişletmesine olanak veren bir microSD kart yuvası bulunmaktadır.

Ön taraftaki kamera bölümünde f / 2.0 diyaframı olan 12 megapiksellik bir kamera var. Arka tarafta ise f / 1.8 diyafram açıklığına ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel ikincil bir objektife sahip 12 megapiksel bir kamera bulunuyor.

Vivo X21‘deki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, OTG desteği olan USB 2.0 ve GPS bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca Android 8.1 Oreo işletim sistemini kullanıma hazır hale getirerek FunTouch OS 4.0‘ı çalıştırıyor. Hızlı şarj desteği içinde gelen telefon 3200mAh pil ile güçlendirilmiştir.