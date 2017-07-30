Ekranda Sinyal Yok Uyarısı ve Çözümü

Bilgisayarlar içerisinde en sık yaşanmakta olan problemlerden biri de ekrana görüntü gelmeme sorunu olmaktadır ve bu sorunun da tam anlamıyla çözümü genellikle kolay bir şekilde yapılabiliyor. Fakat bazı bilgisayar kullanıcıları araştırmıyorlar ve onun yerine bilgisayar tamircilerine giderek çözüm arıyorlar. Ekrana görüntü gelmemesi sorunundaki yapılan en büyük yanlış problemin kaynağının monitör olduğudur. Böyle bir sorunda genellikle sorun monitörden kaynaklanmaz. Ancak monitör kablolarını da kontrol etmekte tabi ki fayda vardır. Genel olarak monitöre giden kabloların temas ettiklerini herhangi bir temassızlık olup olmadığını tam anlamıyla kontrol etmeniz sizin için oldukça iyi olacaktır.

Diğer Parçaların Kontrolü

İlk olarak kesinlikle kasa içerisini temizleyin. Bunun için kasanızı açın ve RAM parçası, ekran kartı gibi parçaların hepsinin yerine oturduğundan herhangi bir sorun olmadığından emin olmalısınız. Bu gibi parçalar oksitlendiği takdir de ekrana görüntü gelmeme gibi sorunlar oluşabilmektedir. Bunun için ilk olarak RAM parçasını yerinden çıkartın. Onu yerinden çıkartmak için klipslerini sökün ve yavaş bir şekilde soketinden çıkartın. İlk olarak soketi güzel bir şekilde temizleyin. Toz ve benzeri pislikler kalmamalıdır.

Sonrasında RAM parçasının pin bölgelerini peçete veya bez yardımı ile temizleyin. Bunun için silgi de kullanabilirsiniz. Oksitleri başarılı bir şekilde giderecektir. Sonrasında ekran kartını yerinden sökün. Onun içinde ilk olarak klipsleri yerinden çıkartın. Sonrasında ekran kartını yavaş bir şekilde ona zarar vermeden yerinden sökmelisiniz. Ekran kartının pin kısımlarını yine güzel bir şekilde temizlemelisiniz. Peçete veya yine bez kullanabilirsiniz. Temizlik işleminden sonra onları güzel bir şekilde yerine takın. Hazır kasanızı açmışken fan bölümünü de güzel bir şekilde temizlemelisiniz. Sonrasında kasa kapaklarınızı kapatabilirsiniz.

Sürücülerin Kontrolü

Eğer sorununuz düzelmez devam ederse hard diskinizi başka bir bilgisayara takarak format atabilir ve ekran kartı sürücünüzü tekrar yükleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda bazen ekran kartı sürücüsü yüzünden çalışmama gibi problemler ile karşılaşılabilmektedir. Bunun için sisteminizi güvenli moda alarak inceleyebilir ve sürücü kontrollerinizi yine gerçekleştirebilirsiniz.