MWC 2019 etkinliği yaklaştı. Etkinlik tarihinin yaklaşmasıyla beraber yeni akıllı telefonlarda bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda karşımıza çıkan akıllı telefon modellerinden birisi de Ulefone T2 akıllı telefonları oldu. Her ne kadar adını çok duymadığımız bir marka olsa da ekranlarıyla dikkat çeken akıllı telefonlar üreten markanın T2 akıllı telefonlarıyla beraber küresel pazarda tanınması bekleniyor. Çinli üreticinin akıllı telefonları için ortaya çıkan detaylara bakalım.

Ulefone T2 Neler Sunacak?

Ulefone T2 akıllı telefonlarında dikkat çeken ilk kısım tasarım bölümü olacak. Öyle ki telefonlarda 6.7 inçlik dev bir ekran bulunacak. 6.7 inçlik dev ekranın çentikli tasarımı dikkat çekici bir kullanım alanı sunulmasını sağlayacak. Çentik alanı oldukça dar olacak ve alt kısımda da kısa bir çerçeve alanına yer verilecek. Çok ince çerçevelerin kullanılacağı akıllı telefonun arka kapak tasarımının da fark yarattığını görmemiz mümkün olacak.

Üst üste sıralı olan çift arka kamera kullanan Ulefone T2 akıllı telefonlarının kameralarının hemen altında da parmak izi sensörlerine yer verilecek. Arka kapak kısmında gölgelendirmeli renk geçişi olacağını da ekleyelim. Muhtemelen Huawei akıllı telefonlarının değişken renk sistemine farklı bir yorum getirilecek.

Ekran boyutu kısmında 6.7 inçlik panel kullanacak olan Ulefone T2, MediaTek Helio P60 işlemcilerinden güç alacak. Yenilenmiş yonga setiyle beraber gelecek olan akıllı telefonların 8 GB RAM bellek miktarına sahip olduğunu da görmek mümkün olacak. Kamera kısmında ise 21 MP + 13 MP değerinde arka kamera göreceğiz. Çift arka kameranın farkını ortaya koyacağı akıllı telefonun ön kısımda ise 16 MP değerinde özel bir selfie kamerası bulunacak.

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Muhtemelen Android 9 ile kutudan çıkacak olan T2 akıllı telefonlarının fiyat kısmında ise 400 doları bulması bekleniyor. Tanıtım sonrasında bu detaylarda da kesin bilgileri vereceğiz.