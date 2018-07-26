Ekstra Dayanıklı Panasonic T1 ve L1 Modelleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri...

Panasonic ana akım akıllı telefon alanında bir marka haline gelmeye çalıştıktan sonra (ve başarısız olduğunda) odağını bağımsız dijital fotoğraf makinelerine ve insanların çalışma şekline uygun “mobil bilgi işlem çözümleri” sektörüne yönünü çevirdi.

Bu ikinci odaklandıkları sektör için şirket yeni nesil Toughbook T1 ve L1 modellerini 1499 dolardan başlayan fiyatlar ile tanıtmaya hazırlanıyor.

İster inanın ister inanmayın bunlar hiçbir zaman piyasaya sürülen en pahalı Toughbook’lar değildir. Ancak 5 inçlik FZ-T1 modeli en ince ve hafif ürünlerden biridir. Bizi yanlış anlamayın bu kötü tasarımlı model hala tipik 5, 5,5 veya 6 inçlik cep telefonunuzla karşılaştırıldığında hantal görünmesine rağmen 230 gram ağırlığında ve 13,1 mm kalınlığında iken ölçüleri bakımından çok da kötü görünmüyor.

Çünkü Panasonic Toughbook T1 modeli 7 inçlik L1 gibi darbeye dayanıklı MIL-STD-810G standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu model yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, düşük basınç, güneş radyasyonu, donma, kum ve toz direnci gibi birçok dayanıklılığa sahiptir.

Ekstra dayanıklı akıllı telefon ve tabletler eski moda suya dalmalara karşı da korunmakta olup zorlu çalışma koşullarına sahip olanlar için ideal telefonlardır.

Şaşırtıcı bir şekilde iki “profesyonel kalitede” cihaz belirsiz dört çekirdekli Snapdragon işlemcileri sunarken 1280 x 720 (HD) ekranlar ve Android 8.1 Oreo tarafından destekleniyor. En son Toughbook yenilikleri entegre barkod tarama ve “global” veri bağlantısı gibi “amaca yönelik” özelliklerle dikkat çekiyor.