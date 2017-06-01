The Elder Scrolls: Legends Şimdi Android Cihazlara Geldi

Uzun süren ve acı verici beta test periyodunun ardından Bethesda nihayet The Elder Scrolls: Legends adlı Android platformunu piyasaya sürdü. Oyun geçtiğimiz yıl Google Play Store‘da kısaca göründü ancak Bethesda, bunun yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek çabucak çekti.

Direwolf Digital tarafından geliştirildi, The Elder Scrolls: Legends Ateşkes ve Sihir: Buluşma arasındaki melankar. Her ne kadar kendi kuralları olsa da, orada bulunan herhangi bir kart oyunundan çok daha farklı, bu ikisini andırıyor.

Diğer oyuncuların güvertelerine karşı oynadığınız PvP modunun yanı sıra The Elder Scrolls: Legends, saatlerce solo oyun sağlayan çok cazip bir hikaye moduyla birlikte geliyor. Bununla birlikte, oyuncular, yalnızca ilk moda ücretsiz olarak erişebilirler çünkü geri kalan bölümler bir ödeme duvarının arkasında gizlidir.

Hearthstone ve Magic: The Gathering’in aksine, Bethesda oyunu, oyuncuların kendilerini içeren güverte oyunları kullanarak belirli kartları yükseltmelerine izin veriyor. Yükseltilmiş kartlar, her maç sırasında size daha fazla esneklik ve strateji seçeneklerinizi genişletir.

Bir diğer önemli husus, Legends’in çeşitli günlük ve aylık görevleri tamamladıklarında oyuncuların ücretsiz olarak alacakları sağlam bir ödül sistemine sahip olmalarıdır. The Elder Scrolls: Legends oynamakta serbesttir, ancak uygulama içi satın alımlar 80 $ veya 90 $ ‘a kadar çıkabilir.