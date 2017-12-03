Etkileyici bir Model S sahibi, elektrikli otomobilinin bagajına monte edilen bir kriptopara madenciliği donanımının bir görüntüsünü yayınladı.

Habersiz olanlar için, kripto para birimleri, özellikle de bitcoin, bu yıl oldukça patlama yaşadı. Bu kripto para birimi, madencilik denilen şeylere bağlı; bu da genellikle bir takım bilgisayarları bağlayarak bir ağdaki işlemleri doğrulamak için milyonlarca tekrar eden matematiksel problemi çözmeye adamalıdır. Bu hesaplamaların sonucu daha sonra satılan ve işlem gören para biriminin temelini oluşturur.

Madencilik süreci, madencileri giderek daha zekice elektrik üretme ya da tedarik etme yolları bulmaya yönlendiren oldukça fazla güç çeken bir süreç. Model S‘nin bagajının kablolar ve bilgisayar parçaları ile dolması nasıl gerçekleşti. Aracını geçen yılın Ocak ayından önce satın alan Tesla sahipleri Tesla’nın Supercharger ünitelerinden sınırsız elektrik enerjisi elde etti. Bu tarihten sonra bir tane satın alan herkes yılda bedava 400 kilovat saat alıyor.

Bununla birlikte, esasen araçlarının arkasında para basabilir ve ayrıca ücretsiz dolaşabilir miyiz? Maalesef, muhtemelen henüz değil. Anakart tarafından yapılan hesaplamalar, düzenlemenin çeşitli nedenlerle kusurlu olduğunu göstermekte. İlk olarak, resimde görülen sistem, daha kazançlı bit eşlenik para biriminin madenciliği için gerekli olan ASIC çipi olmadığı için Ethereum üretebilecekti. Genel olarak, hesaplamalarına göre; sürücü, Ethereum fiyatı 450$’ın altına düşmezse ve sürücünün elektriğinin tamamı ücretsiz olursa, sürücü Ethereum’da her ay 675$’lık dijital para üretebilir.

Madenci, Model S’in aylık kiralama maliyeti için 675 dolar ödeyebilir, ancak çok fazla bir şey yapamaz. Buna ek olarak, bu hesaplamaların tümü, madencilik makinelerinin başlangıç ​​maliyeti olmaksızın hesaba katılmıştır. Dolayısıyla bu düşünce savunmasız varsayımlara dayanmakta.

Ethereum‘un gelecekte fiyatlarında büyük bir dalgalanma olması ya da teçhizat madenciliği bittikten sonra yapılması daha uygun olabilir, ancak o zamana kadar bu teçhizat bir şaka gibi yerleştirilmiş olabilir.