Çinli akıllı telefon üreticileri arasında adı yaygınlaşmamış olsa da ciddi oranda satış elde eden birçok marka var. Bunlardan birisi de Elephone markası. Giderek büyüyen ve dünya çapında kendisini göstermeye başlayan marka, iyice tanınmak adına yeni akıllı telefon modellerini hazırlamaya başladı. Bu kez markanın fiyat konusunda iddialı akıllı telefonu olması beklenen yeni model ise Elephone A6 Mini akıllı telefonları.

Yeni bir video ile ortaya çıkan telefonun özellikleri de tasarımı da tam bir fiyat performans serisiyle karşı karşıya geleceğimizi gösteriyor. Hemen yeni akıllı telefonlar için sızdırılan videodan söz edelim.

Elephone A6 Mini Videosunda Nasıl Detaylar Var?

Elephone A6 Mini akıllı telefonları için sızdırılan videoya baktığımız zaman çift arka kamera diziliminin kullanılacağı bir akıllı telefonun geleceğini görüyoruz. Yeni akıllı telefonlar kamera kısmında çok farklı bir tasarım sunmayacak. Ekran kısmında ise son dönemde sıkça kullanılmaya başlayan su damlası çentik alanına yer verilecek. Sadece ön kameranın bulunduğu bir alan olacak ve su damlası çentik alanı ekranın çok daha geniş gözükmesini sağlayacak.

Su damlası çentik alanı sayesinde ekran oldukça genişleyecek ancak ekrana etki eden tek kısım burası değil. 5.71 inçlik ekranıyla gelecek olan akıllı telefonun çerçeveleri de yok denecek kadar az. Ekran ve tasarım konusunda genel olarak bu detaylar öne çıkacak.

Merak edilen bir başka nokta olan teknik özelliklere geçtiğimiz zaman da ilgi çeken bir akıllı telefon göreceğiz. MediaTek MTK6761 işlemci modelleriyle güçlendirileceğini göreceğimiz Elephone A6 Mini akıllı telefonlarında 4 GB RAM bellek miktarına da yer verilecek. Depolama alanı kısmında ise 32 GB standart depolama alanı kullanılacak.

Son olarak kamera sisteminden söz edelim. Yeni seri akıllı telefonların kameralarında 16 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. 16 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera kullanacak olan akıllı telefonun ön kamerası kısmında da 15 MP değerinde bir kamera bulunacak. Ana kameranın özelliklerinin neler olacağı konusunda çok fazla bilgi de detayda söz konusu değil. Net tasarım için videoyu da izleyebilirsiniz.