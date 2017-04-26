Elephone P8 Hakkında Yeni Bilgiler

Elephone P8 çevremizdeki dünyayı yakalamak için ideal bir araç olacak akıllı telefon olarak tanıtıldı. Peki bu gerçek olacak mı? Bunun için bu telefonla çekilen ilk fotoğrafları beklemek zorundayız. Cihazın özelliklerine geçersek ön tarafta Samsung tarafından yapılmış bir optik bulunuyor ve arka kamera ise Sony.

Kameraların sırasıyla 16MP ve 21MP. Bununla birlikte, Elephone firmasından akıllı telefona sahip olan kullanıcılar, fotoğraf makinesini optimize etmeyle ilgili bazı sorunlar olduğunu bildiriyor, bu nedenle fotoğraflar olması gerektiği kadar iyi olmuyor. Fakat bu tür bir kusur üreticinin oldukça hızlı bir güncelleme ile düzeltebileceği bir durum. Umarız bu sefer gerekli olmayacak. Cihazın kalbi 6GB RAM ile desteklenen Helio P25 işlemcisi olacak. Böyle bir kombinasyon cihazı hız canavarı yapmayacaktır, ancak çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır.

Tanıtım etkinliği bu yılın Mayıs ayı için planlanıyor. Elephone P8 başarılı olacak mı? Bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz.