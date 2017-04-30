Elephone P8 Mini Özellikleri

Elephone bu sene piyasaya çıkacak olan modellerini açıkladı ve P8 Lite, P8, P8 Mini gibi P8 serisini piyasaya sürecekler. Şu anda 5.5 inç akıllı telefonlardan daha küçük olan 5 inç FHD ekrana sahip Elephone P8 Mini‘yi piyasaya sürecekler. Küçük ekranına rağmen yine de güçlü bir performansı var.

Elephone P8 Mini, gücünü MT6750 Octa çekirdekli işlemciden alırken 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip. Cihaz parmak izi algılayıcısı ve çift kamera kullanan tüm metal arka gövdeye sahip olacak. Bokeh efektli etkileyici fotoğraflar için alan derinliğini ölçmek için kullanılacak ana arka kamera 13MP’e ikincil kamera ise 3MP’e sahip. Ayrıca otomatik güzelleştirme özelliğine sahip 13MP ön kamera bulunmakta.

Elephone P8 MINI, zarif siyah, asil kırmızı şarap ve hoş mavi renk gibi birçok renkte mevcut olacak. Cihazın fiyatı konusunda bir bilgi bulunmamakta.