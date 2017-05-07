Elephone P8 Red’in Gerçek Fotoğrafları Yayınlandı

Elephone P8 bir süredir gelişme aşamasında. Akıllı telefonu görebileceğiniz bazı kısa videolar da bulunmakta. Ancak şimdiye kadar daha yakından bakmamız kısıtlandı. Ancak Elephone P8‘in kırmızı sürümünü tüm görkemiyle gösteren bazı detaylı fotografları Elephone tarafından yayınlandı.

Cihaz Mediatek Helio P25 işlemcisine sahip ilk akıllı telefonlardan biri. Bu, 16nm sürecinde üretilen ve şu anda en verimli Mediatek işlemci olan, performanslı Helio P20 orta sınıf işlemcinin biraz daha performanslı bir versiyonudur.

Buna ek olarak, 6GB RAM ve 64GB dahili bellek. Bir başka önemli özelliği de sadece unibody metal tasarımı değil, aynı zamanda iyi ses sağlayan entegre NXP Akıllı PA amplifikatörüdür. Cihaz 5.5” büyüklüğünde Full HD ekran ile geliyor.

Ayrıca, Elephone P8 iyi konumlandırılmış ön kamerası 16MP geniş çözünürlükte ve 21MP ana kamerayla çalışıyor.