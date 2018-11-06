Hong Kong Global Sources fuarında oldukça ilginç modelleri sergilenen Elephone, yeni bir enteresan görünüm ile karşımıza çıkıyor.

Telefon hakkında sızdırılan haberlerin hiç birisi sağlam kanıtlar içermiyordu. Ancak kısa zaman önce paylaşılan teknik resimleri, telefon hakkında oldukça önemli detayları gün yüzüne çıkarmış oldu.

Elephone PX, motorlu açılır selfie kamera modülü sayesinde, tam ekranlı telefon tasarımlarına sportif bir yaklaşım getirecek. Tıpkı VIVO Nex veya OPPO Find X telefonlarının kamera kurulumlarında farklı bir yol izledikleri gibi, daha çekici bir görünüme sahip olacak. Renk seçenekleri arasında klasik siyah renginin yanı sıra yeşil renk seçeneğininde bulunması oldukça ilgi çekici olmasına yardımcı olacak.

Elephone PX ile bu iki model karşılaştırıldığında, kesinlikle daha uygun fiyatlı olacağını varsayabilirsiniz. Ayrıca listelenen özellikleri, oldukça iyi. Telefonun geniş 6,34 inç LCD HD çözünürlük ekran, yeni sekiz çekirdekli Helio P22 işlemci, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, 16MP çift arka kameraya sahiptir. Bunların yanı sıra parmak izi okuyucu, 3500 mAh batarya kapasitesi ve Android 9 Pie ile donatılmıştır.

Açılır kamera yeni Elephone modelleri ile tekrarlayan bir trend gibi görünse de Elephone PX modelinde ön kamera kurulumu, çift olacak.