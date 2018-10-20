Çinli akıllı telefon üreticilerine sürekli olarak yenileri ekleniyor. Yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan markalardan birisi de Elephone oldu. Marka sürekli olarak yeni akıllı telefon modelleri tanıtmıyor olsa da tanıtımını yaptığı modellerle ses getirmeyi başarıyor. Son olarak yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için paylaşımlar yapıldı. Elephone U2 Pro adıyla tanıtılan yeni akıllı telefonlar özellikler tasarım kısmında dikkatleri üzerinde topladı.

Yeni akıllı telefon modelinde kullanılan tasarım ve yeni modelin sistem özellikleri de bir hayli ses getirici. Tasarımlar kadar sistem özelliklerinin de çok konuşulacağını belirterek yeni akıllı telefonun detaylarından söz edelim.

Elephone U2 Pro Tasarımı Nasıl?

Son dönem akıllı telefonlarında çerçeveleri azaltmaya yönelik bir trend ortaya çıktı. Eski modellere göre yeni akıllı telefonların çerçeveleri çok daha ince. İşte bu tip bir strateji belirleyen marka, Elephone U2 Pro akıllı telefonunda da aynı yapıya yer vermiş gibi gözüküyor. Marka yeni akıllı telefonlarında da çerçeveleri bir hayli inceltmiş. Hatta ön kamera için yapılan düzenleme, neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon elde edilmesini sağlamış.

Telefon için özel olarak ayırılmış bir kamera alanı bulunmuyor. Bunun yerine açılıp kapanır bir kamera kullanılmış. Pop-up sistemi olarak bilinen kamera sistemine sahip olan akıllı telefon, kamera uygulaması açıldığı zaman yukarı doğru açılan ve ön kameranın bulunduğu bir bara sahip.

Bunun dışında ekranın tamamen çerçevesiz bir yapıya çok yakın olduğunu görüyoruz. Ayrıca ekranların üzerinden parmak izi ölçümü yapılabildiğini de belirtelim. Ekrana gömülü parmak izi sensörü de Elephone U2 Pro modelinin farkını gösteriyor.

Elephone U2 Pro Teknik Özellikleri Nasıl?

Elephone U2 Pro akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında ise amiral gemisi modellerinde gördüğümüz özellikler dikkat çekiyor. İlk dikkat çeken kısım işlemciler. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan yeni akıllı telefon 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı seçeneği var. Yine depolama alanında da 32 GB ve 64 GB seçenekleri sunuluyor.

Ekran kısmında ise 6.42 inçlik bir panele yer veriliyor. Full HD+ ekran çözünürlük değerine sahip olan Elephone U2 Pro, ekran teknolojisi kısmında ise AMOLED ekranla beraber geliyor. Kamera kısmında ise 12 MP + 5 MP değerinde arka kamera ve 16 MP değerinde ön kamera kullanımı yapılıyor.

Yeni model için açıklanan detaylar bunlar ile sınırlı. Telefonun ne zaman satışa çıkacağı ya da fiyatının ne olacağı konusunda kesin bilgiler verilmedi. Muhtemelen bu modelde tüm dünya genelinde satışa çıkan bir akıllı telefon olmayacak.