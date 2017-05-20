Elon Musk Hyperloop tünel projesi hakkında detaylar

Elon Musk‘un Hyperloop fikrinin The Toing Company için planlara nasıl gideceğine dair şüphelerimiz vardı. Bu hafta başlarında Musk, yeni tünel girişiminde SSS sayfasına bir bağlantı oluşturdu ve şirketin yeraltı ulaşım sistemi ve onun Hyperloop ile olan ilişkisi hakkında bir çok soruya cevap verdi.

Geçtiğimiz ay, The Boring Company, otomobilleri 125 mph (200 km) hızla taşıyan bir yer altı otonom elektrikli kızağın video simülasyonunu paylaştı. Şimdi, şirket kaykayın eşyaları, arabaları ya da insanları taşıyabileceğini ortaya koyuyor ve bir vakum kabuğu ilavesi onu saatte 600 mil (960 km) hızı aşan bir Hyperloop Pod‘a dönüştürüyor.

Geçen ay açıklandığında yeraltı kızağı konsepti uzak bir rüya gibi görünüyordu, ancak şimdi şirket nakliye çözümünün uygulanabilir hale getirilmesi için bir plan hazırladı. Tünellerin şu an için çok pahalı olması, mil başına 1 milyar dolara mal olması nedeniyle, maliyetleri en az 10 kat azaltmak gerekiyor. Tünellerin çapını azaltmak, tünel yapma makinelerinin hızını arttırmak ve Tünel Ar-Ge’ye yatırım yapmak bu amaca ulaşmanıza yardımcı olabilir. Şirket, Musk’ın Los Angeles’tan California’daki Culver Şehri, Santa Monica, Westwood ve Sherman Oaks’a gideceğini söyleyen ilk tünelini kurmak için çok çalışmıştı.

Boring Company, yeraltı tünellerinin güçlü bir ağının, sorunun ne kadar büyük olursa olsun trafik tıkanıklığını her şehirde düzeltebileceğini iddia ediyor. Daha fazla araç sağlamak için yer altı katmanlarına tüneller eklenebilir.

125 metrelik bir yer altı kızağı ile hareket etme fikri gergin olmasına rağmen, Boring Company güvenli bir teknoloji olmasını sağlar. Düzgün tasarlanmış tüneller, depremlerden ve kötü havadan iyi koruma sağlar ve uçan arabaların aksine, “başınıza düşmez”. Bilmekte fayda vardır.

Yer altı taşımacılığının potansiyel faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için şirketin SSS sayfasını ziyaret edin.

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