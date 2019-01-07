SpaceX‘in CEO’su Elon Musk Starship’in ilk görüntüsünü paylaştı.

2018 yılında uzaya gönderdiği Tesla otomobil ile adından sıkça söz ettiren ve Mars’a ulaşma hedefi için yoğun mesai harcayan SpaceX şirketi bu kez yeni roketinin görseli ile tekrar gündemde.

Sebebi ise Elon Musk Starship isimli test aracının ilk görüntüsünü az önce yayınladı! Starship’in bitmiş halinin uzunluğu 30 metre, genişliği ise 8 metre seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

SpaceX şirketi roketi Grasshopper uçuşlarında kullanarak test etmeyi ve 2020’deki yörünge misyonlarında kullanmayı planlıyor.