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Elon Musk, Technoking Lakabını Aldı – Teknoloji Kralı!

Elon Musk şirket tarafında "Technoking" lakabıyla taçlandırıldı. Bu Musk'a yeni bir pozisyon kazandırabilir!

Ayşen Sıla

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Elon Musk ic

Tesla Inc., atılgan milyarder kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ı yeni bir unvanla taçlandırdı: Technoking. Pazartesi günü yapılan hareket, finans şefi Zachary Kirkhorn’u “Master of Coin” olarak da adlandıran resmi bir düzenleme dosyasında geldi.

Şirket, hemen yürürlüğe giren yeni unvanların yanlarında ek görev getirip getirmeyeceğini söylemedi. Ancak, Agence France-Presse (AFP) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruyu “Elon ve Zach aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı ve Finans Direktörü olarak da kendi pozisyonlarını koruyacaklar” dedi.

Açıklamada ayrıca Otomotiv Başkanı Jerome Guillen’in 11 Mart’tan itibaren Tesla Heavy Trucking Başkanlığı görevine geçtiği belirtildi.
Twitter’da 41 milyondan fazla takipçisi olan ve şu anda 180 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen bir serveti olan, normları sarsan girişimci Musk, SEC’deki düzenleyicilerle sık sık çatışmalar yaşadı ve sosyal medyada ince ayar yapmaktan çekinmedi.

Elon Musk ic

SEC, 2018’de Musk’ı dolandırıcılıkla suçladı, ona 20 milyon dolar para cezası verdi ve şirketi gizli tutma planını tweetledikten sonra Tesla başkanı olarak istifa etmesini istedi. Geçtiğimiz ay Tesla, 1.5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve yakında bunu otomobiller için bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini ve dünyanın en popüler kripto para biriminin fiyatını yükselttiğini açıkladı.

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Cepkolik
KaynakThe Verge

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