Elon Musk, Video’da Yer Altı Tüneli Sistemi için Test Kızağını Gösteriyor

Birkaç hafta önce The Boring Company, yeraltı tünel taşıma sisteminin bir video simülasyonunu piyasaya sunduğunda, bu fikir biraz uzak görünüyordu. Ancak şimdi girişimin arkasında olan Elon Musk, bir elektrikli kızağın gerçek yaşam testlerinin devam ettiğini söylüyor.

Musk’a göre, elektrikli kızak arabaları tünelden 125 mil hıza ulaştırabilir. Bununla birlikte, dolaşım hastalığına ve / veya kapalı alan korkusuna yatkın iseniz, bunun nasıl yürüdüğünden emin değiliz. Musk, bugünkü Instagram hesabında kızak testi videosunu yayınlamış ve her şey steroidlerde Uzay Dağı’na benziyor.

Musk, sistemin sürücüleri Westwood, California‘dan LAX Havaalanı‘na sadece beş dakika içinde ulaştırabileceğini söyledi. Bu, 45 dakikalık bir sürede trafikte oturmaktan daha iyidir. Musk, The Boring Company‘nin ilk tüneline başlamış olduğunu ve Los Angeles’tan Culver Şehri, Santa Monica, Westwood ve Sherman Oaks‘a gideceğini söyledi.

Elon Musk (@elonmusk)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 May 2017, 05:31 PDT )

Musk gayri resmi olarak, Twitter hesabında geçen Aralık ayında The Boring Company‘yi başlatma planlarını açıkladı. Şimdi, şirket yavaş yavaş genişliyor ve “sıkıcı” bir makine tespit edildi. Musk, geçtiğimiz günlerde TED 2017 konferansında “bazı eskrim makinesi aldık” dedi. “Biraz ilerlemekle birlikte iyi ilerleme kaydediyor.”

Aşağıdaki videodaki kızak testini izleyin ve arabanızın Los Angeles’ın caddelerinde altında bir çeyreklik olduğunu hayal edin.