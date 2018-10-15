Emporio Armani Connected (2018) Fiyatı ve Özellikleri

Emporio Armani Connected 2018 bu üretilen akıllı saatler arasında bir çok özelliği barındıran bir üründür. Emporio Armani‘nin ikinci nesil Connected Akıllı Saati Google tarafından geliştirilen Wear OS sisteminin hemen hemen bütün özelliklerine sahiptir. En son sürüme güncellenmiş olan ve tüm arayüz değişikliklerini içeren bu cihaz popülerlik kazanacağa benziyor. Özellikleri arasında temassız ödemeler için NFC ve anlık olarak konum takibinizi yapmanız için GPS vardır.

Emporio Armani markasının kararlılı akıllı saatlerinden birisi olan Connected ayrıca farklı tasarımlarda kordon ve kasa renkleri arasında seçim yapabileceğiniz şık bir tasarıma sahiptir.

Bunlar her biri saatinizi gerçekten benzersiz bir görünüm sunacaktır. Ayrıca saatin ekranı sürekli olarak zamanı gösterir özelliktedir. Bu özelliği sayesinde Apple Watch 4 akıllı saatine göre üst konuma çıkmaktadır.

Birinci nesil Emporio Armani Connected modelinde eksik olan özellikler bu modelde giderilmeye çalışılmıştır. NFC, GPS ve kalp atış hızı monitörü gibi yeni eklemeler yapılmıştır. Google Fit akıllı saatine göre eş özelliklere sahip Connected 2018 spor meraklılarının satın alabileceği en iyi seçenek haline geliyor. Merak edilen konu ise spor meraklılarına özelmiş gibi tasarlanan bu cihazın ne kadar çok talep göreceğidir.

Emporio Armani Connected 2018‘in paslanmaz çelik kasası için gümüş, siyah, mavi, yeşil ve gül altını renk seçeneklerini sunmaktadır. Bunun yanı sıra kordonun malzemeleri paslanmaz çelik, deri ve kauçuk içerir. Resimde gördüğünüz model ise gümüş renkli paslanmaz çelik seçeneğidir.

Emporio Armani Connected 2018 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bu seviyedeki diğer modellerle karşılaştırıldığında, Emporio Armani markası ikinci nesil Connected 2018 akıllı saatini 399 Dolarlık bir fiyat ile Apple Watch 4 saatinin biraz altında satışa sunmuştur.

Bu fiyatlandırma İtalyan markasının akıllı saat dünyasındaki en büyük teknoloji şirketlerine kıyasla bazı özelliklerin eksikliğinden kaynaklı olarak düşük fiyata sunmasına neden olmuştur. Connected modelinin eskiyen yongaseti göz önüne alındığında bu durumun aslında mantıklı olduğu anlaşılmıştır.

Bu fiyat Emporio Armani tarafından satılan diğer saatler ile de ortalama bir seviyededir. Connected modeli Emporio Armani saatleri arasında hemen hemen aynı fiyata sahip olması diğer modellerle benzer bir tasarıma sahip olduğunu göstermektedir. Fazla fark istemeyen kullanıcılar için cazip bir teklif niteliğindedir.

Tasarım ve Ekran

Zaten Emporio Armani‘nin hayranı olan herkes ikinci nesil Connected akıllı saatine bayılacaktır. EA markalı akıllı saatler arasında bulunduğunda dikkati üzerine çekecek üstün bir tasarıma sahiptir.Tasarımı sayesinde minyatür bir bilgisayar kullanıyormuş gibi hissedersiniz.

Saat kasası 43x49mm ölçülerindedir. Bu ölçülere kordon girişleri ve ekstra yükseklikte geçerlidir ve 12 mm kalınlığındadır. Apple Watch Series 4 modelinin 40mm‘den başlayan ince gövdesine sahip olmamasına rağmen, Emporio Armani Connected neredeyse tüm bilekler üzerinde kendini rahat hissettirmektedir.

Kordonlar söz konusu olduğunda Connected kordonu her biri çabuk serbest bırakma mekanizmasına sahiptir. 20 mm‘lik normal yaylı çubuklarla donatılmıştır. Bu durum ise kordonu başka bir şekil ile değiştirmeyi bir hayli kolaylaştırır.

Bununla birlikte çabuk değiştir çentiği, saatin kasası ve pimleri arasındaki boşluktan görülebilir. Bunlar gerçekte Emporio Armani’nin tanıtım görselleri arasında da oldukça belirgindir. Fakat bazılarında tamamen Photoshop kullanılmış gibi görünmektedir.

Çentikler sizi rahatsız ediyorsa yay çubuklarını çabuk bırakma çentikleri olmadan da bir set ile değiştirebilirsiniz.

Genel olarak Emporio Armani Connected 2018 akıllı saatinin diğer özelliklerinin oldukça cazip olduğunu düşünüyoruz. İlk bakışta normal bir saat erkranına benziyor ve bilekleri tam olarak sarar. Ana ekrandaki saatte küçük bir Emporio Armani logosu bulunmaktadır ancak bu da kişiselleştirilebilirdir.

1.19 inçlik AMOLED dokunmatik ekran dışarıda yada parlak güneş ışınları altında bile oldukça renkli okunabilirlik göstermektedir. Wear OS her zaman açık ayarını etkinleştirmek; zamanın her zaman gösterileceği anlamına gelir. Zamanı görmek için ekrana dokunma ya da harici bir tuşa basmanıza gerek yoktur.

Armani Connected modelinin genel görünümü giyeceğiniz kıyafetlere göre değişebilmektedir. Şık bir tasarıma sahip olan saat estetik açıdan fitness için uygun bir seçim olabilir.

Ekrana dokunarak ve kaydırarak değişen görünümlerin yanı sıra görünümü değiştirmek için yan taraflardaki butonları da kullanabilirsiniz. Ayrıca saat kasasının altında bir kalp atış hızı monitörü bulacaksınız.

Teknik ve Genel Özellikler

Emporio Armani Connected 2018 ile ilgili ilk incelemeler kullanımına alışmak için biraz zaman almıştır. Yazılımın butonlar ile kontrol edilmesi ve yavaş olması insanı yoran bir eksikliğidir.

Ayrıca, renklerin bir listesini sunan Ayarlar ekranı da dikkatleri üzerine çeken şey; renkleri seçtiğinizde herhangi bir ayar girmediniz ve özelliştirmeye şimdi başla yazısı olmuştur. Sistemin biraz yavaş çalışması ve tam kişiselleştirilmemesi bizi biraz üzmüştür.

Bu yavaş sisteme bir de ara sıra meydana gelen sistem çökmelerini ekleyebilirsiniz. Performansını ekleyen bu özelliğin bir sürüm hatası olduğunu düşünmek gerektiğini varsayıyoruz.

Ancak şunu belirtmek gerekmektedir Google’ın yeni Wear OS güncellemesi Ekim ayının başında gelerek bu durumu düzeltti. Fakat garip olan şey ise sürüm numarası hala Wear 2.0‘tır. Yeni güncelleme ile birlikte sistem arayüzünde hızlanma sağlandığı bir gerçektir.

Görüntülenme temaları artık düzenlenebilir özelliktedir. Kullanmakta olduğunuz yüze uzun bir basıp bunu deneyebilirsiniz. Uçak modu ve pil tasarrufu modu (artı Google Pay’a erişim) gibi ayarlar, Hızlı Ayarlar sayfasınında yer almaktadır. Buna erişmek için ana ekrandan aşağı doğru kaydırmak yeterlidir.

Aşağı kaydırma son bildirimlerinizi gösterir, soldan sağa kaydırdığınızda Google Asistan‘ı açar ve sağdan sola kaydırdığınızda Google Fit‘i açar. Bu Emporio Armani Connected 2018 gibi Wear OS aygıtlarının kullanımını daha kolay hale getiren çok geliştirilmiş bir düzendir.

Performans ise güncellemeyle birlikte iyileştirilmiş gibi hissettiriyor. Ancak saat arayüzünün karmaşık halini kişiselleştirmek gibi sıradan şeyleri yaparken, saatin zorlandığını düşüneceğiniz zamanlar da oluyor.

Armani şirkeri seçebileceğiniz çeşitli ve benzersiz arayüzler sunarak saatin gerçekten eşsiz görünmesini sağlayabileceğini bir açıklamasında belirtmiştir.

Google Asistan‘ı açmak için yandaki düğmelere basmak bazen işe yaramamıştır. Bir ya da üçüncü basışa kadar yazılım açılmamıştır. Ara sırada yanlışlıkla başlattığımız zamanlarda olmuştur. Bu gibi teknolojik hatalar, saygın bir ismi dolduran birinci sınıf bir cihazda sinir bozucudur.

Bu eksiklikler Connected’in Şubat 2016’da geri adım atan Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga setinde asla tükenmek bilmiyor.

Bu eski yonga seti yerini Eylül 2018 oluşturulmuş Wear 3100 ile değiştirdi. Ancak bu Emporio Armani Connected 2018‘in 2100 yonga setindeki teknik hataların tekrar etmeyeceği anlamına gelmiyor.

Ancak şirket tüm bunların saatin istenilen şekilde ayarlandığını ve mükemmel bir şekilde uyarlanmış bir arayüzlerle her şeyin düzgün bir şekilde işlediğini söyledi.

Bildirimler ekranı oldukça şıktır. Google Fit yürüyüş, koşu, kalp atış hızı ve egzersizlerinizi kaydeder ve medya oynatma işlemleri beklendiği gibi çalışır. Ancak saati tam anlamıyla çözmüş gibi kullanmak bazen yanıltıcı olabilir. Size donanımın doğal sınırlarını hatırlatmak yeterlidir.

Emporio Armani’den Connected 2018 gibi bir moda saatini GPS ve bir kalp atış hızı monitörü gibi fitness odaklı özellikleriyle doldurmak tuhaf bir yaklaşım gibi gözükmektedir.

Google Fit ile birleştiğinde kalp atış hızı monitörü gün boyunca çok sayıda okuma yapar ve bunları bir grafikte gösterir ayrıca egzersiz yaparken de sürekli kayıttadır.

Entegre GPS özelliği saatin akıllı telefon kullanmaya gerek kalmadan anlık konumuzu gösterir. Böylece telefonunuzu evde bırakabilir ve Google Fit üzerinden kaydettiğiniz tüm koşular veya yürüyüşler için doğru konum verilerine sahip olabilirsiniz.

Uyku izleme varsayılan olarak yüklü gelmez. Ancak her gece uyku zamanınızı ve kalitesini izlemek için kurulabilen çok sayıda üçüncü taraf uygulaması vardır.

Batarya Ömrü

Tüm akıllı saatlerde olduğu gibi Emporio Armani Connected 2018 akıllı saatininde batarya ömrü, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Bildirimleri en alt düzeyde (örneğin aramalar ve mesajlar) sınırlandırırsanız iki gün mümkün olabilir.

Ancak yapılan testler sonucunda ortalama her gece şarjının gerekli olduğu bulunmuştur. Aksi halde saat iki gün boyunca dayanmaz veya güç moduna girerek zamanı artık göstermez.

Ağır kullanımlarda yani Google Fit ile uğraşırken birkaç saat arayüzünü özelleştirerek kullandığınızda % 10 veya daha fazla bataryanın harcandığını görebilirsiniz. Bu nedenle kullanım sürenizde kısalmalar farkedebilirsiniz.

Yine de bu bir sorun olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü akıllı telefonlarınızı hemen hemen her gece sarja taktığınız gibi akıllı saatlerinizi de sarja takabilirsiniz.

Genel Değerlendirme

Emporio Armani Connected 2018 hoş özelliklere sahip bir akıllı saattir. Ama onu sevmek biraz zaman alabilir. Armani tarafında geliştirilmiş akıllı saatlere göre tasarım daha gelişmiştir ve şık bir görünüm kazanmıştır.

Fakat genel özellikleri ve performansı değerlendirildiğinde bu akıllı saati ikinci bir seçenek olarak kullanmanız gerektiğini düşünmekteyiz. Sonuçta eski model bir yonga seti, Google Fit ya da saat arayüzü gibi basit işlemleri yaparken kasılmalar yapan bir akıllı saattir.

Emporio Armani Connected 2018 fazla pahalı olmasına rağmen Apple, Samsung ve LG gibi markalara rakip olamaz. Bununla birlikte daha öncesinde hiç akıllı saat kullanmadıysanız teknolojik karmaşıklıklar istemiyorsanız sizler için uygun bir seçim olabilir. Mükemmel kalitede, her zaman açık dokunmatik ekran, mükemmel bir Google Fit uygulamasıyla birlikte Google’ın yeni ve gelişmiş Wear İşletim Sistemi, kalp atış hızı monitörü, NFC ve GPS ile ön plana çıkan moda bir saat stili sunar.