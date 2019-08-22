EMUI 10 Beta Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Bu ayın başlarında Çin’de 2019 tarihli Huawei Geliştiriciler Konferansı düzenlendi. Şirket, EMUI özel Android arayüzünün son sürümü de dahil olmak üzere, yaptıkları geliştirmeler ve planlar üzerinde birçok açıklama yaptı. Bunlar içinde şüphesiz en çok dikkat çekenlerden birisi EMUI 10 oldu.

Duyurular yapılırken şirket, güncellemenin önce Huawei P30 akıllı telefon serisine çıkacağını duyurdu. Daha sonra diğer uyumlu cihazlara yayılacağını doğruladı. Şirket ayrıca, kararlı sürümün yaklaşmakta olan amiral gemileriyle, yani Huawei Mate 30 serisi akıllı telefonlar ile birlikte piyasaya sürüleceğini söyledi.

Bugün ise EMUI’nin resmi Weibo hesabında bir resim paylaşıldı. Huawei, EMUI 10 beta sürümünün 8 Eylül’den itibaren Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlara sunulduğunu onayladı.

İlk sürümün yayınlanmasının ardından, beta güncellemesi Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate RS Porsche, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 ve Honor Magic 2 akıllı telefonlarına gelecek.

Şirket resmi olarak hem özel arayüzlerin – hem EMUI 10 hem de Honor serisi için Magic UI 3.0‘ın Android Q işletim sistemine dayandığını açıkladı. Şirket şu anda diğer modeller için sistemi geliştirmeye devam ediyor.

EMUI 10 yeni bir tasarım ile geliyor. Yeni kullanıcı arayüzü daha akıcı animasyonlarla kullanıcıları ile buluşacak. Video ve oyun oynarken video zil sesleri desteği ile daha iyi performans sunacak.