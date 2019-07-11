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EMUI 10 Huawei Geliştirici Konferansı’nda Tanıtılacak!

Huawei, oldukça farklı bir adım atarak, Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzünü duyuracağını bildirdi...

By Muhammed Arslan

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EMUI 10 Huawei Geliştirici Konferansı'nda Tanıtılacak!

Kısa bir süre önce Huawei, 9 – 11 Ağustos tarihleri ​​arasında Songshan Lake’de, Huawei Geliştirici Konferansı (HDC2019) etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Konferansın açılış konuşması etkinliğin ilk gününde yapılacak. Tabi ki beklentiler yüksek. Resmiyet kazanan ilk tanıtım ise arayüz oldu.

Huawei, yakın zamanda HDC2019 web sitesini güncelledi. Etkinlikte EMUI 10 kullanıcı arayüzünün tanıtılacağı yer alıyor. Bu Huawei’nin cephesinde oldukça büyük bir haber. Kimse bu şekilde bir haber beklemiyordu.

Yeni söylentilere göre, EMUI 10 yeni bir tasarım felsefesi ya da en azından mevcut tasarım yönünün güncellenmiş bir versiyonuna sahip olacak. Ayrıca kamera arayüzüne özellikler, hız ve özellikler bakımından bir çok iyileştirmenin yapılması bekleniyor. Bunlara ek olarak asıl yükseltme, EMUI 10’nun Android Q tabanlı olması.

EMUI 10 Huawei Geliştirici Konferansı'nda Tanıtılacak!

Android Q tabanlı olmasında destekleyen cihazların HongMeng OS ile değil de, hala Android tabanlı olacağını gösteriyor. İlk etapta kullanıcılar Android’in hızlı yönlerini kullanmaya devam edecek. Sonrasında ise HongMeng OS’a sahip olabilirler.

Yeni güncelleme ile mükemmel bir optimizasyon elde edilebilir. Bunların hepsi muhtemelen çok şaşırtıcı gelebilir. Huawei daha önce böyle ani duyurularda bulunmadı. HDC’nin kendi geliştirici konferansı olduğunu görünce çok mantıklı bir hareket. Yalnızca kendi etkinliğinde büyük bir yazılımın başlatılması mantıklı geliyor.

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