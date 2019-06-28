EMUI 10 Tasarımı Sızdırıldı

Akıllı telefon dünyasının en çok konuşulan markalarından biri haline gelen Huawei, şu sıralar kara listeye alınmasıyla gündemde. Markanın, Android güncellemeleri dahil olmak üzere güncellemeler almasının önüne geçecek olan karar liste adımına karşı ise sürekli yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak EMUI 10 arayüzü için sızıntılar geldi.

EMUI 10 arayüzü için paylaşılan görseller önemli çünkü yeni akıllı telefon modellerinde ve güncelleme alacak olan modellerde Android Q işletim sistemi üzerinden hazırlanılmış olan bir arayüz kullanılması sağlanacak. Yeni işletim sistemi için sızan bilgiler de ne kadar iddialı bir seriyle karşı karşıya olduğumuzun kanıtı.

EMUI 10 Neler Sunacak?

Henüz Android Q işletim sistemi üzerinde geliştirilen EMUI 10 güncellemesinin neler sunacağı konusunda kesin bilgiler yok. Fakat yeni sızıntılara bakacak olursak, tasarım kısmında çok önemli değişiklikler olmayacak. Değişikliklerin daha çok kamera uygulaması kısmında karşımıza çıktığını göreceğiz.

Kamera uygulamasının ise adeta yeniden oluşturulduğunu söylemek gerekiyor. Kamera arayüzünde yer alan simgeler çok daha belirgin hale getirilmiş. Menüler çok daha dikkat çekici ve yazı tipleri için de değişikliklere gidilmiş durumda. Paylaşılan görsellerde de net bir şekilde kamera kısmında değişimler sunulduğu görülüyor.

Kamera arayüzünün daha yetenekli hale getirilmesi önemli. Öyle ki Huawei akıllı telefonları genelde kamera özellikleriyle fark yaratmış modeller olarak öne çıkıyor. EMUI 10 arayüzünde de kamera üzerine yoğunlaşılmış olması bu konuda yeni planlar olduğunu gösteriyor. Henüz yeni arayüz güncellemesini alacak olan modellerin belli olmadığını da ekleyelim.

Özellikle bu sürümle beraber Android Q işletim sisteminin durumunun ne olacağını da bilemiyoruz. Google’ın Android konusunda kararından geri dönmemesi durumunda EMUI 10 için de planlar değişiklik gösterebilir. Bunlar için açıklamaları beklemek gerekiyor. Yeni arayüzün ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi olmadığını belirtelim.