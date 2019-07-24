EMUI 9.1 Güncellemesi 10 Model için Yayında

Akıllı telefonlar için güncellemelere önem veren markalardan biri olan Huawei, kısa süre içerisinde EMUI 9.1 sürümünü duyurmuştu. Android Pie işletim sisteminin üzerine kurulu olan yeni arayüz sürümünün nasıl yenilikler getirdiğinden söz etmiştik.

Genel kullanımı bir hayli kolaylaştıran ve kullanıcıların akıllı telefon deneyimini en iyi seviyeye getirecek olan EMUI 9.1 güncellemesinin dağıtımı ise devam ediyor. 49 model için yayınlanacağı açıklanan yeni güncellemenin şu sıralar 10 yeni model için daha yayınlandığını ekleyelim.

EMUI 9.1 Güncellemesi Alan Modeller

Her zaman olduğu gibi EMUI 9.1 güncellemesi, yeni modeller için de bölge bölge yayınlandı. Güncelleme ilk olarak Çin merkezli olarak yayına açıldı. Çin bölgesi için güncellemelerin tamamlanmasının ardından, diğer bölgeler için de güncelleme yayınlanmış olacak.

Şimdilik diğer bölgeler için güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bilgiler yok. Sadece açıklanan 49 modelden 10 model için dağıtımın açıldığını söylemek gerekiyor. Daha önce yayınlanan takvimlere uygun bir şekilde devam eden güncellemelerin yayınlandığı son modeller ise şöyle;

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Nova 3

Honor 10

Honor V10

Honor Play

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

EMUI 9.1 güncellemesinin yayınlandığı son modeller bu şekilde açıklandı. Bu modellerin dışında daha 39 model için de güncelleme yayınlanacak. Fakat dediğimiz gibi güncellemelerin şu an için bölge bölge yayınlandığını görüyoruz.

Yani yine ülkemizde dahil olmak üzere diğer bölgeler için güncellemelerin yayınlanması için bir sürenin daha geçmesi gerekiyor. En azından 1 aylık bir dağıtım sürecinin olmasını öngörmek yanlış olmaz.