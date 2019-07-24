Ana Sayfa Akıllı Telefon EMUI 9.1 Güncellemesi 10 Model için Yayında

EMUI 9.1 Güncellemesi 10 Model için Yayında

EMUI 9.1 güncellemesinin dağıtımı devam ediyor. EMUI 9.1 güncellemesinia alan son modeller hangileri?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
EMUI 9.1

Akıllı telefonlar için güncellemelere önem veren markalardan biri olan Huawei, kısa süre içerisinde EMUI 9.1 sürümünü duyurmuştu. Android Pie işletim sisteminin üzerine kurulu olan yeni arayüz sürümünün nasıl yenilikler getirdiğinden söz etmiştik.

Genel kullanımı bir hayli kolaylaştıran ve kullanıcıların akıllı telefon deneyimini en iyi seviyeye getirecek olan EMUI 9.1 güncellemesinin dağıtımı ise devam ediyor. 49 model için yayınlanacağı açıklanan yeni güncellemenin şu sıralar 10 yeni model için daha yayınlandığını ekleyelim.

EMUI 9.1 Güncellemesi Alan Modeller

Her zaman olduğu gibi EMUI 9.1 güncellemesi, yeni modeller için de bölge bölge yayınlandı. Güncelleme ilk olarak Çin merkezli olarak yayına açıldı. Çin bölgesi için güncellemelerin tamamlanmasının ardından, diğer bölgeler için de güncelleme yayınlanmış olacak.

EMUI 9.1

Şimdilik diğer bölgeler için güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bilgiler yok. Sadece açıklanan 49 modelden 10 model için dağıtımın açıldığını söylemek gerekiyor. Daha önce yayınlanan takvimlere uygun bir şekilde devam eden güncellemelerin yayınlandığı son modeller ise şöyle;

  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Nova 3
  • Honor 10
  • Honor V10
  • Honor Play
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 Porsche Design
  • Huawei Mate RS Porsche Design

EMUI 9.1 güncellemesinin yayınlandığı son modeller bu şekilde açıklandı. Bu modellerin dışında daha 39 model için de güncelleme yayınlanacak. Fakat dediğimiz gibi güncellemelerin şu an için bölge bölge yayınlandığını görüyoruz.

Yani yine ülkemizde dahil olmak üzere diğer bölgeler için güncellemelerin yayınlanması için bir sürenin daha geçmesi gerekiyor. En azından 1 aylık bir dağıtım sürecinin olmasını öngörmek yanlış olmaz.

25,653BeğenenlerBeğen
57,121TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHuawei Mate 30 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

Huawei Mate 30 Pro'nun 3 aya kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonu hakkında sürekli olarak sızıntılar gündeme gelmeye bir süredir devam ediyordu. Bugün ise yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 5i Pro Çıkış Tarihi Onaylandı!

Huawei, Nova 5i Pro hakkınad Weibo'da yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Video, 26 Temmuz'da Nova 5i Pro akıllı telefonunun piyasaya sürüleceğini açıklıyor. Çinli üretici,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Black Shark 2 Pro Görselleri Geldi

Oyun odaklı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları için geri sayım başladı. Çok kısa bir süre sonra...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Katlanabilir Telefon Patentleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sınıfında istediğini almayan markalardan biri olan Sony, kısa süre önce ülkemizden de çekilmişti. Akıllı telefon satışlarında sınırlamalara giden markanın bir yandan da...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 9X ve 9X Pro Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei alt markası olarak kendisini kanıtlayan ve şu sıralar bağımsız olarak gündeme gelmeye başlayan Honor, kısa süre önce yeni akıllı telefon modelleri için ilk...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Note 10 ve Note10 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, 7 Ağustos'ta Galaxy Note 10 ve Galaxy Note10 Pro akıllı telefonlarını Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Tanıtım günü yaklaştıkça amiral gemisi serisi hakkında daha fazla...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.