Amiral gemisi akıllı telefonların üstün özelliklerine yavaş yavaş alışmaya başladık. Çok güçlü işlemciler, yüksek RAM bellek miktarları, 256 GB gibi seviyeleri gören depolama birimleri, profesyonel kameralara yetişen kamera özellikleri gibi üstün özellikleri çok sık görmeye başladık. Samsung, Apple, Huawei gibi markalar bu alanlarda birbirleriyle yarış haline girmeye başladı. Bu durum akıllı telefonların yapısını da değiştirmeye başladı. İşte The Light Phone 2 akıllı telefonları, alışılagelmiş olan yeni sisteme bir tepki olarak tanıtılan telefon modellerinden biri oldu. Akıllı telefonlarla aynı yapıya sahip olan ancak bir o kadar da basit olan telefonların özelliklerine geçelim.

The Light Phone 2 Özellikleri ve Fiyatı

The Light Phone 2 akıllı telefonlarının tek amacı var. Bu amaç, kullanıcılara bir telefon sunmak. İnternete girmek ya da profesyonel çekimler yapmak için değil, telefonu gerçekten telefon olarak kullanmak amacıyla, akıllı telefon yapısında sunulan bir telefondan söz ediyoruz. Telefonların özelliklerine ve tasarımına detaylı olarak geçelim.

The Light Phone 2 akıllı telefonların çok sade bir tasarım kullanılmış durumda. Bir kredi kartı kadar küçük olan akıllı telefonların, çok ince bir model olmasa bile 7.5 mm gibi bir değerle başarılı bir inceliğe sahip olduğunu söylemek gerekiyor.

Bunun dışında telefonun ön ve arka kısımda bütünlüğü bozacak hiçbir ayrıntı yok. Sadece ekrandan oluşan ön yüz ve sade bir arka yüz var. Ekran kısmında ise genelde okuma ekranları olarak bilinen E-ink ekranlarının kullanıldığı görülüyor.

The Light Phone 2 teknik özellikler kısmında ise çok bir şey sunmuyor. Telefonlar beraber sadece mesaj gönderebiliyor, arama yapabiliyor ve alarm ya da hatırlatmalar düzenleyebiliyorsunuz. Telefonun ekstra olarak 4G desteği ve WİFİ desteği gibi destekleri var. Tabii ki GPS desteğini de unutmamak gerekiyor.

1 GB RAM bellek miktarına sahip olan The Light Phone 2, 8 GB depolama birimi ve Snapdragon Wear 2100 işlemcileriyle beraber geliyor. Yani teknik yeterlilikte sadece temel görevler için yeterli gibi gözüküyor.

Bu nedenle de işletim sistemi tercihinde LightOS kullanıldığını ve 500 mAh değerinde bataryalara yer verildiğini ekleyelim. Tüm bu özellikleriyle beraber The Light Phone 2, bağış üzerinden satışa başladı. Şimdi 225 dolar değerinde bir bağış yapıp, telefonu 2019 yılında almak mümkün.