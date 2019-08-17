En Büyük Batarya Kapasitesine Sahip Yeni Redmi Telefon Yolda!

M1908C3IC model numarası olan Redmi markalı Xiaomi telefonu dün TENAA’da görüldü. Ancak sadece görüntüler vardı. Bugün ise tam liste şimdi yayınlandı ve şimdiye kadarki en büyük batarya kapasitesine sahip Redmi telefon olacağını ortaya koyuyor.

TENAA listesine göre, Redmi M1908C3IC 6.2 inç ekrana sahip. Ortaya hizalanmış kamera var ve ekranda bir su damlası çentiği mevcut. 2GB, 3GB veya 4GB RAM ile eşleştirilmiş bir 2.0GHz sekiz-çekirdekli işlemci var. Telefon ayrıca RAM değişkenine bağlı olarak 16 GB, 32 GB veya 64 GB depolama alanıyla da kullanılabilir.

MicroSD kart yuvası sayesinde kullanıcılar cihaza 512GB’a kadar ekstra depolama alanı ekleyebilecekler. Görüntüler, cihazda çift arka kamera kurulumunun olduğunu gösteriyor. TENAA, birincil kameranın bir 12MP sensör olduğu varsayılıyor. Selfile için için önünde bir 8MP kamera var.

Redmi M1908C3IC ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip ve Android 9 Pie’yi çalıştırıyor. Bununla birlikte, ana satış noktasının 5000mAh kapasitesindeki bataryasının olması bekleniyor. Redmi cihazı için en büyük batarya kapasitesi budur.

TENAA, 3C sertifikasyonunun sadece 5V / 2A şarj işleminden söz etmesine rağmen hızlı şarjı desteklediğini gösteriyor. Ayrıca Siyah, Kırmızı, Mavi, Pembe, Beyaz, Yeşil, Mor ve Gri renklerde piyasadaki yerini alacak. Tam olarak cihazın adı bilinmiyor ama Redmi 8 olarak adlandırılması bekleniyor.