2017 Yılı teknoloji sektörü için adeta şölen gibi geçti. Özellikle akıllı telefon alanında; Apple’ın 10.yıla özel iPhone X modeli, Samsung’un Note 7 olayından sonra geri dönüş yaptığı Note 8 modeli, Huawei’nin yapay zeka ile donattığı Mate 10 akıllı telefonları gibi birçok önemli gelişme yaşandı. iOS 11 ve Android Oreo işletim sistemi gibi yeni yazılımlarında yayınlandığı 2017 yılının geride kalmasına çok kısa bir süre kala tüm bu teknolojilerin nasıl gelişeceği ve 2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar için beklentilerin neler olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, 2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar neler? En çok beklenen ürünlere bakalım.

2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar Akıllı Telefonlar

Tabii ki bu sene ilk beklenti akıllı telefon modelleri üzerine kuruldu. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da ünlü akıllı telefon serilerinin gelmesi bekleniyor. 2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar arasında yer alacak olan telefon modellerinden bahsedelim.

iPhone 8S, iPhone 8S Plus ve iPhone XSE

Yeni akıllı telefonlar içerisinde ilk beklenti tabii ki Apple’dan. Bu sene yayınlanan iPhone 8 ve iPhone X modelinden sonra ise beklentiler bir hayli artmaya başladı. Özellikle iPhone 8 serilerinin iPhone X modellerinin gerisinde kalması nedeniyle, bu serilerin S modellerinin çok daha başarılı olması bekleniyor.

Yeni S modellerinde yer alacak sistemlerin neler olacağı konusunda ise sürekli olarak bilgiler gelmeye devam edecek gibi duruyor. İşlemci ve kasanın aynı kalacağı düşünülen akıllı telefonların, batarya kapasitesi ve ekran kısmının değişip değişmeyeceği ise bilinmiyor.

iPhone X SE modelinin ise mini bir iPhone olarak beklendiğini biliyoruz. Daha küçük boyutlu ve daha ucuz bir iPhone modeli olması beklenen bu modelin özelliklerinin neler olacağı konusunda sadece daha makul özellikler iddiasını gördük. Ekstra bir bilgi ise verilmedi.

Note 9 ve Galaxy S9 Modelleri

2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar içerisinde akıllı telefon sınıfı için en çok konuşulan ikinci marka ise Samsung olacak. Bir süredir iddiaları devam eden Galaxy S9 akıllı telefonlarıyla yılı açması beklenen Samsung’un, daha sonra Note 9 serisiyle yoluna devam ettiğini göreceğiz. Note 9 için iddialar henüz gelmeye başlamadı ancak Galaxy S9 serileri için bazı bilgiler var.

Bu bilgilere göre Galaxy S9, ekranda parmak izi sistemi, sonsuz ekran teknolojisi, 5.99 inç ekran boyutları, Snapdragon 845 işlemcileri, 6 GB RAM bellek gibi özelliklerle beraber gelecek. Tabii ki Plus model ve ana modelin arasındaki farklar gibi konularda yeterli bilgimiz yok.

Huawei P11

Bir başka Amiral gemisi serisi olan Huawei P11 modellerinin de 2018 yılında gelmesi bekleniyor. Bu modellerin ise yeni yeni konsept videoları ortaya çıkmaya başladı. Açıkçası konsept videoları değerlendirecek olursak, 2018 yılının en iddialı telefonlarından biri P11 olacak. Dikey sıralanmış 3 arka kamera, yapay zekası ile öğrenebilecek olan Kirin 980 işlemcileri, ekranda gömülü parmak izi ya da yüz tanıma kilidi gibi artıları bulunması beklenen telefonların, henüz tüm detayları belli değil.

RED Hydrogen

İki senedir konuştuğumuz yeni RED akıllı telefonlarının da 2018 yılında çıkacağı iddia ediliyor. Kamera firmasının hologramik özelliklere sahip olan ekranlarıyla beraber geleceği düşünülen RED akıllı telefonlarının, 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor. Yeni akıllı telefonlarının fiyatının ise 1595 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Titanyum kasanın kullanılacağı iddiası olan telefonların en çok konuşulan serilerden biri olacağı kesin.

2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar Sanal Gerçeklik

Akıllı telefonları bir kenara bırakacak olursak, 2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar içerisinde sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerine geçiş yapabiliriz. Artık sanal gerçeklik teknolojisini bile geçecek bir sistemden söz ediyoruz.

Oculus Go

Bu konuda ilk adımın ise Oculus Go modeli olması bekleniyor. 2018 yılının ilk çeyrek döneminde satışa çıkması gündemde olan sanal gerçeklik gözlüklerinin, herhangi bir cihaz kullanılmadan çalışması sağlanacak. Yani akıllı telefonlar kullanılmadan yeni sanal gerçeklik gözlükleri çalışabilecek. Geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından satışı yapılan gözlüklerin, fiyatının ise 200 dolar olacağını biliyoruz. Gözlüklerin satış rakamları için beklentilerinde bir hayli fazla olduğu açıklandı.

Magic Leap One

Çok kısa bir süre önce tanıtılan yeni karmak gerçeklik gözlükleri olarak karşımıza çıkan Leap One modelinden daha önce söz etmiştik. Daha önce sitemizde yer verdiğimiz haberlerde özelliklerinden söz ettiğimiz yeni karma gerçeklik gözlüklerinin de 2018 yılına damga vurması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sanal gerçeklik teknolojisini bir araya getirecek olan yeni gözlüklerin, 3D haritalama gibi özelliklere sahip olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu cihaz Microsoft’un Hololens serisine de rakip olarak gelecek. Ürünün fiyatı ise 100 dolar civarlarında olacak.

2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar Konsollar

Ataribox

Bir dönem atari dünyasını yansıtan ürünlerden biri olan Ataribox serisinin yenilenmiş versiyonu olarak gelecek yeni ürün, bu yıl içerisinde firma tarafından gösterilmişti. Tasarımı konusunda bilgiler verilen ve atari dönemine geri dönüş yapmamızı sağlayacak olan yeni serinin, eski atarilere göre

HDMI bağlantısı ve SD hafıza desteği gibi destekleriyle modern teknolojiyle kullanımı sağlanacak. 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkması beklenirken, marka tarafından yapılan açıklamalarda gecikme durumu söz konusu olan cihazın, ne zaman çıkış yapacağını net olarak bilmiyoruz.

Sony PS5

Aslında 2018 yılı içerisinde beklenen bir seri değil ancak Xbox One X modelinin 2018 yılına damga vuracağı düşüncesi hakim olmaya başladı. Bu durumda da rakip olarak Sony’nin önemli adımlar ataması bekleniyor. Markanın oyun konsollarını yeni seri olmasa bile güncellemesi gündeme gelebilir.

Ekstralar

Google Clips

Yapay zekadan çok, öğrenebilen bir sisteme sahip olması nedeniyle duyurulduğu ilk andan bu yana gündem olan Clips, 2018 yılında gelecek olan kameralardan biri. Google’ın mini kamerası olarak tanıtılacak olan yeni kamera, fotoğraf çekimlerinizi zaman içerisinde öğrenme yeteneğine sahip. Bu sayede çekim kalitesini en iyi şekilde arttırmayı başaracak olan cihaz, 2018 yılında 250 dolar fiyatla satışa çıkacak.

Samsung Bixby Hoparlör

Yine bir süredir konuşulduğu gibi Samsung’un akıllı hoparlör modelinin de 2018 yılı içerisinde satışa çıktığı görülecek. Bixby sanal asistanına sahip olacak ve dokunmatik panel kullanımı yapacağı belirtilen cihazın, maddi olarak ne kadar bir rakam ile çıkış yapacağı ise henüz bilinmiyor.

HomePod

Aslında çok önce tanıtılmış olsa da Apple HomePod, 2018 yılında çıkış yapacak. 350 dolar fiyat etiketini göreceğimiz seri, Siri sanal asistanı, 6 hoparlörü gibi ekstra sistemlerden güç alacak.

2018 Yılında Çıkacak Teknolojik Cihazlar arasında beklenen ünlü seriler bu şekilde. Bunun dışında daha ilginç hangi cihazlar gelecek göreceğiz.