En çok kullanılan akıllı telefonlar – Mayıs (Anket)

En çok kullanılan akıllı cep telefonları anketimize hoş geldiniz. Düzenli olarak yapacağımız anketimize katılımınız önemli, sadece 5 saniyenizi ayırarak anketimize katılın ve kullandığınız akıllı telefon modelini işaretleyin.

Aşağıda belirlediğimiz 10 sorulu anketimizde pek çok amiral gemisi model akıllı cep telefonu paylaşıyoruz. Bunlar Apple, Samsung, HTC, Lg, Huawei gibi üreticilerin en son model akıllı cep telefonlarıdır. Diğer anketimizde ise orta segment, alt segment olarak en çok tercih edilen cep telefonlarını sıralayacağız.

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En çok tercih edilen akıllı telefonlar

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