Hemen her gencin ilk hayalleri arasında, hacker olmak. Ancak bunu, internetten izlenilen videolar ile öğrenmek, imkansız. En çok kullanılan hacker programları nedir? Bunun o kadar geniş bir yelpazesi var ki? Her biri farklı bir amaca yönelik

Hacker nedir? Önce bunu bilirsek işlerimiz daha kolay yürür. Hacker, sistemin açıklarını bularak, onlarla eğlenen kişidir. Tabiki her hacker kötüdür diye birşey yoktur. Kişinin vicdanına kalmıştır. Peki ya hacker programları? Bunlar ne için gerekli.

Hacker programları aslında yanlış bir tabir oluyor. Bunlar pentest denilen sistem güvenliği denetleyicilerdir. Sistemin açığını bulmak, onu kapatmak için kulllanılan yöntemlerdendir. Hatta Linux’un kendine ait Pentest dağıtımı bulunuyor – Kali Linux. Hackerlar için adete bir cennet. Birçok hack aracını bünyesinde barındırıyor.

Bu yazımızda da sizlere en hem Linux üzerinde hem de windows üzerinde kullanılan Hacker Programları neler onları göstereceğiz.

Not: Bu yazı eğitim ve bilgilendime amaçlı yazılmaktadır. Ortaya çıkacak her hangi bir sorunda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Amaçlara Yönelik En Çok Kullanılan Hacker Programları

Wifi Şifresi Almak için Kullanılan Programlar

Evet! Listemizin ilk konusu bu. Çok zor zamanlarda neden internete bağlanmayasınız ki. Ya da kendi internet ağınızın güvenliği kontrol edebilirsiniz. Kullanım size kalmış.

Linux için Wifite

Linux hacker olmak isteyenler için adeta bir cennet. Ne ararsanız var. Github adlı yazılım paylaşılan sitede birçok ücretsiz geliştirilmeye hazır program sizleri bekliyor. Aynı zamanda Kali Linux ile bu programlara doğrudan sahip olabilirsiniz.

Daha önce Linux üzerinde wifi araçlarını arattıysanız airmon-ng, aireplay-ng, airodump-ng, aircrack-ng gibi araçları bulmuşsunuzdur. Bu, WEP durumunda belirli sayıdaki açıkları yakalamak, WPA vb. durumlarda handshake yakalamak ve ardından ağda kimlik doğrulaması için gerekli şifreyi kırmak için bruteforce taramasını kullanmak gibi bir dizi adımdan oluşacaktır.

Ancak Wifite, tüm bu araçların üzerinde bulunuyor. Kendine has yazılımı ile WPA2 güvenlikli ağ şifrelerini kırmak bile mümkün. Tek yapmanız gereken, terminali açıp “wifite –kill” yazarak işleme başlamak.

Wifite indirmek için Tıklayınız

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Windows için Dumper

Linux kadar geniş kapsamlı olmasa da Windows’un da kendine ait Wifi Analiz uygulamaları vardır. Bunlar arasında en fazla kullanılan ise Dumper programıdır.

Dumper programı basit bir yöntemle çalışır. Çevredeki kablosuz ağları tarar. Onların güvenlik yöntemi sizlere gösterir. WEP bağlantılarını doğrudan kırabilme ihtimali varken, WPA ve WPA2 bağlantılarını kıramaz. Bunun yerine BruteForce ile sözlük saldırısı yapar.

Program basit düzeyde varsayılan modem pinlerini kurarak şifre almanıza yardımcı olur. Linux programına göre başarı ihtimaliz düşüktür. Ancak denemeye değer.

Dumper indirmek için Tıklayınız

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Uzaktan Yönetim Araçları – RAT

Yukarıda belirttiğimiz gibi hemen her gencin hayali hacker olmak. Ancak bu zor bir iş. Biraz sabır gerektirir. Biraz başarısızlık biraz paranoya. Önce kendinizi gizleyin sonrasında işler çorap söküğü gibi gelir.

Kısaca Uzaktan Yönetim Araçları nedir, ondan söz edelim. Uzaktan Yönetim Araçları yada RAT, hazırlamış olduğunuz bir virüsü hedef bilgisayara yüklediğinizde onun kontrolünü elinie almanızdır. Yani webcam açabilir, ses kaydı gönderip, alabilr, ekran resmi alabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz.

Linux için Metasploit

Benim gibi siyah terminal sevenlerden birisi iseniz o halde Linux’a hayran kalacaksınız. Terminal kullanarak, birşeyler yapmak bir süre sonra ilginizi çekebilir. Özellikle yazılan bir virüsü terminal ile yönetmek muazzamdır.

Metasploit, kendi içerisinde binlerce virüs ve açık bulunduran bir Hacker platformudur. Aynı zamanda, güvenlik açıklarını araştırmak ve bir ağ yöneticisinin güvenlik risklerini tanımlaması ve hangi güvenlik açıklarının ilk önce ele alınması gerektiğini belgelemesi için hazır kodların bulunduğu açık kaynak bir projedir.

Metasploit’in can dostu Armitage’ıda unutmayın terminal kullanırken sıkılırsanız, bu aracı kullanarak daha görsel bir alan sağlayabilirsiniz.

Metasploit indirmek için Tıklayınız

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Windows için Darkcomet

Şüphesiz ki Windows söz konusu hack olunca çok fazla sınırlı kaynağa sahip. Ancak Linux’a göre ise görselleştirmeler daha sağlam. Darkcomet yine Linux’taki Metasploit gibi çalışır. Virüs oluşturulu, hedef bilgisayara atılır.

Ancak Windows Darkcomet daha görseldir. RAT’ların atasıdır. DarkComet, ticari olarak temin edilebilen diğer RAT’lara çok benzer özellikler sunar ve Client-Server mimarisini uygular. Sunucular ve İstemci arasında bir bağlantı oluşturur. İstemci tarafı, gelen tüm bağlantıları yönetmek için tam komut ve kontrol özelliği ve dosya sistemi erişimi sağlayan bir yönetim konsolu vardır.

Şu anda birçok sitede sahtesini bulabilirsiniz. Doğrudan indirip kurmaya çalışırsanız, kendinizde virüs yiyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun.

Darkcomet indirmek için Tıklayınız

Ayrıca bkz: Windows 10 Wifi Şifresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Site Analiz Programları

Bir site oluşturdunuz ve bunun güvenliğini mi test etmek istiyorsunuz. Bunun için birçok araç bulunuyor. Her biri ile sitenizin güvenliğini test edebilir. Hackler’a karşı bir önlem alabilirsiniz.

Aynı zamanda site veritabanına erişebilirsiniz ve kullanıcı isimleri ve şifre bloklarından istediğiniz bilgileri edinebilirsiniz.

Linux için Sqlmap

Kali Linux üzerinde yerleşik olarak gelen Sqlmap, basit bir site analiz aracıdır. sqlmap, SQL açıklarını, hatalarını tespit etme ve kullanma amacı ile kullanılır. Aynı zamanda veritabanı sunucularını devralma işlemini otomatikleştiren açık kaynaklı bir test aracıdır.

Güçlü bir algılama motoru birçok özelliğe sahiptir ve veri tabanı açık arama, veri tabanından veri alma, temel dosya sistemine erişme ve işletim sistemi üzerinden komutları çalıştırma işlemlerine kadar uzanan geniş bir anahtar yelpazesi ile birlikte gelir.

Ancak sitelerin geniş veritabanı özellikleri vardır. Bu program sadece SQL veritabanı kullanan siteler için geçerlidir.

Sqlmap indirmek için Tıklayınız

Ayrıca bkz: Windows Nasıl Hızlandırılır? En İyi 5 İpucu

Windows için Acunetix

Windows Acunetix ile sistemi bir adım daha ileri götürüyor. Kendi içerisinde birçok özel araç bulunan Acunetix, Windows için en iyi hacker programları arasında yer alıyor.

Acunetix Web Güvenlik Açığı Tarayıcısı, SQL Injection, siteler arası komut dosyası çalıştırma ve diğer belirli güvenlik açıkları gibi güvenlik açıklarını kontrol ederek web uygulamalarınızı denetleyen otomatik bir web uygulaması güvenlik testi aracıdır.

Kullanımı oldukça basittir. Programın arayüzünde bilmeniz gereken hemen herşeye doğrudan erişebilir. Sitenizdeki açıkları bularak, onlara kalıcı çözümler üretebilirsiniz.

Acunetix indirmek için Tıklayınız

Ayrıca bkz: Windows.OLD Klasörü Nedir? Nasıl Silinir?