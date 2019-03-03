Son zamanlarda Hired tarafından yazılım mühendisleri arasında bir anket gerçekleştirildi. Anket, 2019’da programlama dillerinin durumuna yeni bir bakış açısı getirdi.

En çok sevilen ve en çok nefret edilen programlama dilleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda oy kullanmak üzere 98.000 geliştirici ankete katıldı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Anket, PHP’nin en çok nefret edilen programlama dili olduğunu ve geliştiricilerin %19’unun beğenmediğini ortaya çıkardı. En çok nefret edilen ikinci dil ise %11 ile Java oldu. Devamında ise %12 ile üçüncü sırada Objective-C oldu.

Öte yandan, Python en çok sevilen programlama dili oldu. Üstelik %51’lik bir oy elde etti. İkinci sırada ise %49’luk oy ile JavaScript gelirken, üçüncü sırayı %37 ile Java aldı.

En çok nefret edilen programlama dillerinin neden bu kadar kötü olduğu geliştiricilere sorulmuştur. Verilen cevapların %49’u, programlama dilinin kodlamak için eğlenceli olmadığı için olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan, belirli bir dili sevmenin en büyük nedeni, topluluk tonu ve yeni gelenleri karşılama istekliliği ile birlikte öğrenme ve yazılım geliştirme için kaynakların bulunmasıdır.

İş Alanında En Çok Hangi Tür Yazılım Talep Ediliyor

Hired tarafından yapılan anket, aynı zamanda en çok hangi tür işlerin en fazla talep gördüğünü de ortaya çıkardı. Londra, New York, Paris ve San Francisco gibi büyük teknoloji pazarlarındaki farklı kariyerlerin neler olduğunu göstermiştir. Beklenildiği gibi Türkiye bu ankete katılmamıştır.

Blockchain Mühendisliği, teknoloji şirketleri tarafından en çok tercih edilen meslek grubu oldu. Blockchain Mühendisi talebi, 2018’de 2017’den %517’ye yükseldi.