En Dayanıklı Seri Galaxy Xcover 4 Tanıtıldı’ Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung akıllı telefonlarında genelde üst düzey performans, üst düzey ekran teknolojileri ve üst sınıf kamera teknolojileri öne çıkmakta. Amiral gemisi serileri düşündüğümüzde dünya geneli akıllı telefon sıralamasında kesinlikle Samsung’un listede olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar yüksek donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefonlara bu şekilde alışmış olsak da bunun dışında Samsung bir yandan da dayanıklılık değerleri ile öne çıkan akıllı telefonlarda öne piyasaya sürülmekte. İşte bu telefonlardan sonuncusu da Galaxy Xcover 4 serisi oldu. MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan Galaxy Xcover 4 serisinin özelliklerine bakalım.

Galaxy Xcover 4 Maksimum Dayanıklılık Sunuyor

Samsung’un yeni seri amiral gemisi akıllı telefonlarından farklı olarak üst düzey dayanıklılığa sahip olan akıllı telefonların özelliklerinden biraz bahsedelim.

Galaxy Xcover 4 Dayanıklılık Derecesi

Telefonu öne çıkaran özelliği tabi ki telefonun dayanıklılığı. Bu noktada serinin yeni modelinin öncelikle IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Suya karşı bu sayede maksimum dayanıklılık gösteren akıllı telefonun IP68 sertifikası ile beraber gelen 30 dakikaya kadar 1.5 metre suda kalma özelliği öne çıkıyor. Galaxy Xcover 4 serisinin suya dayanıklılık özelliği sıradan bir özellik. Telefon çok daha yüksek askeri şartlar olarak bilinen şartlara karşı dayanıklı.

MIL STD-810G sertifikasına sahip olan telefon askeri şartlara maksimum dayanıklılık gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki telefon çok yüksek (60 derece +) sıcaklıklarda çalışmasını sürdürebiliyor. Tam tersi olarak çok düşük sıcaklıklarda da telefon rahatlıkla çalışabilmekte. Bunun dışında düşmelere karşı oldukça dayanıklı olan seri çizilme su ve çamur geçirmeme gibi maksimum dayanıklılık şartlarını sunuyor. Yani kısacası Samsung hemen her doğa şartına uygun bir telefon sunuyor.

Galaxy Xcover 4 Ekran Özellikleri

Telefonun dayanıklılığı elbette öne çıkan özelliği. Fakat bunun dışında teknik özelliklerden de bahsetmek gerekiyor. Teknik özellikler konusunda ise öncelikle ilginç bir ekran boyutunda bahsedelim. Dayanıklılık için ekranda biraz değişikliğe gidilmiş ve ekran boyutu 4.99 inç gibi oldukça ilginç bir değere sahip.

Neden 5 inç diye düşünebilirsiniz fakat bu ince çizgide bile bir neden yatmakta. Ekran çözünürlük değeri olarak ise 720p çözünürlük değeri sunuluyor. Bu noktada çözünürlük değerinin ve ekranın boyutunun giriş seviyesini işaret ettiğini görüyoruz. Ayrıca son olarak IPS panelleri de unutmayalım.

Galaxy Xcover 4 Teknik Özellikleri

Teknik özellikler konusunda Samsung kendi işlemcilerini kullanıyor. İşlemci konusunda Exynos 7570 serisi işlemcileri görmekteyiz. Yine bu noktada da giriş seviyesi ile orta seviye arasında bir telefondan söz edilmesi mümkün kılınıyor. İşlemcilerin yanında yer alan RAM bellek miktarı ise 2 GB RAM bellek olarak gelmekte. 2 GB RAM bellek gördüğümüzde ise minimal seviyede karşımıza çıkan 16 GB depolama alanı da yine telefonun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi.

Galaxy Xcover 4 Kamera ve Pil Özellikleri

Son olarak telefonun kamera ve pil özelliklerini ele alalım. Kamera konusunda 13 MP arka kamera ve 5 MP selfie özelliği bulunan ön kamera telefonda yer alıyor. Kamera modları içerisinde en çok dikkat çekeni ise ön kamerada yer alan Selfie kamera özelliği. Bunun dışında ekstra olarak pek fazla kamera özelliği göremiyoruz. Pil konusunda ise bu seride yine hemen her şarta karşı direnç gösterebilen 2800 mAh kapasiteli piller dikkat çekiyor. Hızlı şarj özelliğini de ekleyelim.

Telefonun Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Tüm bu özellikleri ile beraber maksimum dayanıklılık gösterecek olan akıllı telefonun Nisan ayından sonra Avrupa dahil tüm bölgelerde satışa çıkması bekleniyor. Bunun dışında telefonun fiyatı ise 259 Euro olarak açıklandı.