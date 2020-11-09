En Güvenilir Telefon Markaları Açıklandı – Samsung Lider

Canalys adlı araştırma ve analiz şirketi, Avrupa pazarındaki en güvenilir telefon markaları raporunu da gösteren birkaç rapor yayınladı. Listede muhtemelen en çok Huawei‘nin performansı ilgi çekici. Çinli telefon üreticisi, ABD’nin Kuzey Amerika pazarını kapatmasının ardından odak noktasını Avrupa’ya kaydırmıştı.

Huawei’nin sıkıntılarına bir de Google Hizmetlerinin yasaklanması eklenince, hepten kötü olmuştu. Tüm bunlara karşın en güvenilir telefon markaları arasında 4. sırada yer alıyor. Üstelik bu durum ona pahalıya patlıyor yıllık %31’lik bir düşüş göstermiştir.

Samsung %3’lük bir büyüme kaydetmesine rağmen, Avrupa’daki pazar payının %34’ünü elinde bulunduruyor. Buna karşılık ABD teknoloji devi Apple, 2020’nin 3. çeyreğinde tahmini %19 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor.

Xiaomi, Apple ile aynı şekilde, pazarın tahmini %19’una sahip olmasıyla 3. sıradaki yerini koruyor. Canalys, Xiaomi’nin pazar payının %91 gibi şaşırtıcı bir yıllık büyümeyi temsil ettiğini bildirdi. Bununla birlikte, raporda yer alan en büyük büyüme, Oppo tarafından oluyor. Oppo %396’lık pazar payıyla Avrupa’nın ilk 5 akıllı telefon satıcısına yükselmesidir.

Bununla birlikte Xiaomi, pazardaki %34’lük payıyla İspanya’nın en büyük akıllı telefon satıcısı olarak ortaya çıkıyor. Samsung %26 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, Huawei’nin %15 pazar payı onu üçüncü sıraya yerleştiriyor.