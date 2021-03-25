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En Hafif Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, Satışa Sunuldu!

Lenovo'nun en hafif ultrabooklarından biri bugün satışa sunuldu. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon'a bir bakış...

Ayşen Sıla

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Lenovo

Lenovo, Yoga Slim 7i Carbon dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Bu ultrabook 1 kilodan daha hafif ve hafif karbon fiber malzemeden yapılmış, Intel EVO sertifikası, 11. nesil Core i5 / i7 işlemci gibi özelliklerle geliyor.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, özel bir beyaz kaplama (Ay Beyazı) ile geliyor ve yukarıda belirtildiği gibi, dayanıklılık için MIL-STD-810G sertifikalı karbon fiber malzemeden yapılmış. Bu, dizüstü bilgisayarı çok hafif yapıyor. Cihaz, 295,9 x 208,85 x 15 mm boyutlarında ve yalnızca 966 gram ağırlığında.

Lenovo

Ekrana gelince, cihazda 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 13,3 inç 2K IPS ekran var. Bu ekran, göz koruması için TÜV Rheinland tarafından onaylanmış 300 nit maksimum parlaklık olan Dolby Vision’ı destekliyor ve %100 sRGB renk gamını kapsıyor.

Lenovo Yoga Slim 7i, Intel 11. nesil Core i5-1135G7 ve Core i7-1165G7 işlemciler olmak üzere iki modelle birlikte geliyor. Bu, grafikleri işlemek için 4266 MHz’de 8 / 16GB LPDDR4X RAM, 1 TB’a kadar PCIe Gen 3 NVMe SSD, entegre Xe GPU ile eşleştiriliyor. Hafif ve ince form faktörü nedeniyle, dizüstü bilgisayarda yalnızca USB-C bağlantı noktaları bulunuyor.

Lenovo

Yani, bir DisplayPort/Güç Dağıtımı olan 2xUSB-C Thunderbolt 4 özelliği, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Ek olarak, dizüstü bilgisayarda  3,5 mm ses/ mikrofon girişi ve sağ tarafta bir güç düğmesi yer alıyor.

Diğer özellikler arasında Arkadan Aydınlatmalı Klavye, Dolby Atmos özellikli 4W Harmon Kardon hoparlör, Windows Hello Yüz tanıma, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 65W şarjlı 50WHr pil (Lenovo Rapid Charge Boost), Intel EVO sertifikası, Windows 10 Home Edition, 720P IR Kamera yer alıyor. Cihazın fiyatı tek bir renk seçeneği için 1652 dolar civarında.

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KaynakSmartprix

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