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En Havalı Hoparlör – Acer Halo İle Tanışın

Acer'in yeni hoparlörü Halo, hem tasarım hem de teknik açıdan son derece muhteşem!

Ayşen Sıla

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Acer Halo Smart Speaker

Acer, en havalı Google Assistant akıllı hoparlörü olarak adlandırılabilecek ürünüyle akıllı hoparlör pazarına giriş yaptı. Acer Halo, adından da anlaşılacağı gibi, birkaç hoparlörün birleşimi gibi görünüyor. Fakat sonuç sahiden de göz kamaştırıyor.

Acer Halo, birçok akıllı hoparlör gibi silindirik değil, kavisli köşeleri olan büyük bir küp tasarımıyla geliyor. Üstte, mikrofonu sessize almak için bir anahtar dahil olmak üzere kontrolleri barındıran bir girinti bulunuyor. Bir tarafında LED ekran bulunan gövde, alt kısmı şeffaf iken kumaş malzeme ile sarılı görünüyor.

Ekranın eklenmesi, kullanıcıların sorularla ilgili görsel geri bildirim alabileceği anlamına geliyor. Cihaz, hoparlör hava durumu bilgilerini, geri sayım zamanlayıcısını ve ondan yapmasını istediğiniz bir sürü başka şey için simgeler ve animasyonları görüntüleyebiliyor. Şeffaf taban, hoparlörün çaldığı müziğe tepki veren bir LED’e sahip.

Acer Halo Smart Speaker

Halo hoparlörün iki uzak alan mikrofonu bulunuyor. Acer’a göre DTS surround sese sahip ilk Google Assistant destekli hoparlörlerden biri olan Halo, uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol edecek, podcast’leri çalacak ve soruları cevaplayabilme yeteneğine sahip olacak.

Acer Halo Smart Speaker, Aralık ayında satışa çıktığında Avrupa’da 119 euro ve 2021’in ilk çeyreğinde Kuzey Amerika’da piyasaya sürüldüğünde ise ABD’de 109 dolara satışa sunulacak.

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KaynakMy Mobile India
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