En Hızlı Aktarıma Sahip Olan USB 4 Ne Zaman Gelecek?

USB Implementers Forum (USB-IF) bugün, kuruluşun USB4 teknik yapılandırmasını tamamladığını duyurdu. Bu sayede özellikleri artık yayınlayabileceklerini dile getirdiler. Bu özellikler, tasarımcılara, mühendislere ve üreticilere kısaca yol açacak.

Durumun bu şekilde gerçekleşmesi, ilk USB 4 ürünlerinin 2020’den itibaren piyasada yer edineceğini söylemek mümkün olacaktır. USB 4, Thunderbolt 3 protokolü üzerinde en yeni geliştirmelerin yapılarak, Intel sayesinde büyük bir hız artışı sağlayan bir sonraki ana sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan iş ortaklığı grubunda ise Apple, HP, Intel, Microsoft ve Texas Instruments gibi şirketler yer alıyor. USB4, şu anda MacBook Pro ve çevre birimleri gibi ileri teknoloji bilgisayarlarda bulunan Thunderbolt 3’e eşdeğer 40 Gbps kadar hızları mümkün kılacak.

Geriye dönük uyumluluk gerektiren önceki USB yükseltmelerinde olduğu gibi, eski USB ekipmanını yeni USB4 bağlantı noktalarına takmaya devam edebilirsiniz. Ancak USB4, yeni stil USB-C konektörleri gerektiriyor. Bunlar, hem PC’lerde hem de telefonlarda görünen ve artık hangi tarafın çalıştığından endişelenmenizi gerektirmeyen oval bağlantı noktalarıdır.

Bu nedenle eski cihazları çalışır durumda tutmak için bir donanım kilidine ihtiyacınız olabilir. Hızın ötesinde, Thunderbolt teknolojisi, USB4’ün harici monitörlere ve TV’lere yönelik video sinyallerini ve harici sabit disklere gelen ve gelen verileri eşzamanlı olarak işlemesine yardımcı oluyor. Bu, USB4’ün aynı anda birden fazla ekranı ve tek bir bağlantı üzerinden birden fazla veri uygulamasını sürmek için kullanılabileceği anlamına geliyor