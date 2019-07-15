En Hızlı Kart Okuyucu Sony MRW-S3 Tanıtıldı

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları kendisine kalıcı bir yer edinen Sony, şu sıralar yeni bir teknolojiyle gündemde. Bu kez markanın dünyanın en hızlı kart okuyucusunu tanıttığı açıklandı. Sunduğu sistemle fark yaratması beklenen Sony MRW-S3 kart okuyucusunun ilk olma özelliği var.

Öyle ki Japon teknoloji devi Sony MRW-S3 modeliyle beraber özellikle profesyonel fotoğrafçılar için yeni bir adım atmış oldu. Çok daha hızlı bir şekilde kart okuma hizmeti sunan yeni okuyucunun, çeşitli portlar için de desteğinin bulunduğunu ekleyelim.

Sony MRW-S3 Bağlantıları Neler?

Sony MRW-S3 serisinin bu kadar öne çıkmasını sağlayan kart okuma hızı dışında, bu modelin başka artıları da yok değil. İlk dikkat çeken bilgisayar bağlantısı sunulması. USB Type C bağlantısı sayesinde ürünün bilgisayara bağlantısını gerçekleştirmek mümkün.

100 Watt’a kadar güç sunmasıyla beraber 1000 MB veri akışına kadar çıkabilen seri, toplamda 2 adet USB Type C bağlantısı sunuyor. Sadece USB C bağlantısı değil bunun yanında bir de HDMI girişine yer verilmekte.

HDMI girişi sayesinde cihazın 4K 30 fps videoları oynatabildiğini de ekleyelim. Ayrıca tüm bu özelliklere ek olarak saniyede 300 MB okuma yapılabilmesi de büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Söz konusu özellikleriyle fark yaratmasını beklediğimiz cihazın son avantajının dayanıklılığı olduğunu da belirtelim. Öyle ki Sony MRW-S3 için IP68 sertifikası sunulmuş durumda. Bu sertifika sayesinde ürünün suya ve toza karşı maksimum dayanıklılık sunduğunu görmek mümkün oluyor.

Suya ve toza karşı koruma sunulmasının dışında belli seviyede düşmelere karşı da koruma sunuluyor. Kısa süre sonra satışa çıkması beklenen yeni cihazın fiyatının ne olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.