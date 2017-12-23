En hızlı LTE hangi telefonda sorusu neredeyse tüm akıllı telefon kullanıcılarının merak ettiği bir sorudur. Ağ hızlarını yani LTE hızlarını karşılaştıran tam bir test raporu PCMag tarafından paylaşıldı. Sonuçlar oldukça ilginç çıktı. Google Pixel 2 neredeyse tüm sinyal güçlerinde en iyi performansı sergiliyor.

Bu testler için hücresel bilgi olarak Intel modem kullanan bir iPhone X ve bir Qualcomm modem kullanan bir diğer iPhone X telefon içeriyordu. Test edilen modeller arasında; Galaxy Note 8, Google Pixel 2 ve LG V30 bulunuyor. Hepsi de sektörün önde gelen Qualcomm X16 modemini içeren Snapdragon 835 tarafından destekleniyor.

Bu testler Kuzey Amerika’da kullanılan en yaygın band LTE Band 4 üzerinde gerçekleştirildi. Testler hem 2×2 MIMO hem de 4×4 MIMO‘da yapıldı. iPhone X ikincisini desteklemediğinden, ikinci test topluluğu birbirine karşı üç benzer cihazı içermektedir.

-85 dBm seviyesi en güçlü sinyaldir. Testlerde görüldüğü üzere ise -130 dBm sinyalin kaybolduğu yerdir. Yukarıdaki grafikte 2 iPhone ve 3 farklı Android telefonu bulunmaktadır. Qualcomm tarafından desteklenen iPhone X‘in genel olarak diğerlerinden daha yavaş olmasına rağmen çok da yavaş olmadığını söyleyebiliriz.

Testlerde Google Pixel 2, Galaxy Note 8 ve LG V30‘dan daha iyi performans gösterdi. Yine de genellikle sonuçlar çok benzerdi.