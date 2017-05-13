En Hızlı Telefon Hangisi? İşte 2017’nin En Hızlı Telefonları

En hızlı akıllı telefonu veya en güçlü telefonu mu arıyorsunuz? Oyunlar için en iyi telefonu ister web’de gezinmek için en iyi telefonu istiyor musunuz? 2017 yılının en iyi telefonları için karşılaştırma sonuçlarımızı sunuyoruz.

Bugün hayal kırıklığına uğrayacağınız performansla piyasaya çıkan az sayıdaki amiral gemisi telefonu ve böylece en hızlı telefonun veya en güçlü telefonun hangisinin daha az alakalı hale geldiğini gösteren sonuçları çıkarttık. Daha ziyade, tüketiciler hangi telefonun en uzun pil ömrünü, en iyi kameraları veya en havalı ekstra özellikleri sunduğuna ya da en çok tanıdık oldukları marka veya en iyi görünen telefonu görecek.

En iyi akıllı telefonlar 2017 ve en iyi Android telefonları 2017 makaleleri hakkındaki yorumlarımızdan da anlaşılacağı üzere, hepimizin en iyi akıllı telefon olduğu konusunda kendi görüşümüz var.

Ancak bu kriterlerin önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Bazı insanlar “en iyi telefon” a sahip olmak gerçek dünya kullanımından bağımsız olarak önemlidir. Bu nedenle, Cepkolik’e giren tüm akıllı telefonları, işleme performansına, grafik performansına ve JavaScript performansına baktığımız olağan testlerimize göre çalıştırmaya devam ediyoruz. Bu testler şunları içerir:

Geekbench 4 (işleme performansı)

AnTuTu 3D (işleme performansı)

GFXBench T-Rex ve Manhattan (ekran üstü grafik performansı)

JetStream (JavaScript performansı)

Geekbench 3 pil testi (pil performansı)

Note: Pil testinin Geekbench 4’ten kaldırıldığını unutmayın.

Aşağıdaki çubuk grafikte 2017 amiral gemisi telefonlarının işlem, grafik ve JavaScript performansı ile pil ömrü arasındaki farkı nasıl karşıladığını görebilirsiniz. En iyi kameraya sahip olanı arıyorsanız, En iyi telefon kamerası 2017 ile ilgili ayrı bir makalemizi okuyun. Aynı zamanda bu telefonları ses performanslarıyla karşılaştırdık – En iyi sesli telefona bakın. Telefonların kendileri ve sundukları benzersiz özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bireysel kapsamlı akıllı telefon teknik özelliklerini ve incelemeleri okuyun:

Karşılaştırma sonuçlarına göz atarken benchmark artırıcıların gerçek olduğunu ve bununla ilgili çok az şey yapabileceğimizi unutmayın. Deneyler her zaman aynı işlemler yapılarak analiz edilmelidir. (aynı telefonların, her testin birkaç dakika içinde çılgınca değişen sonuçlarla karşılaştığını gördük) ve satın alma kararınızda yalnızca bir faktör olarak kullanılmıştır.

Benchmark sonuçları ile oluşturduğumuz en iyi ya da en güçlü akıllı telefonlar hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.