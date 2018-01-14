Köklü bir tarihe sahip olan bilgisayar markaları arasında gelen Acer, son dönemde eleştiri alan yönlerini bir bir kapatmaya başladı. İlk olarak oyuncu serisi bilgisayarlarını yenileyen marka, hemen sonrasında masaüstü modellerini de yenilen marka, en büyük sürprizi ise CES 2018 fuarında yaptı. Markanın CES 2018 fuarında tanıtımını yaptığı yeni laptop modelleri hem Acer için hem de laptop dünyası için ilkleri oluşturdu. Bu modellerden birisi de Acer Swift 7 serisi oldu. Çok daha başarılı bir laptop modeli olmasının yanı sıra, dünyanın en ince laptop serisi olarak da ünlenen modelin detaylarına geçelim.

Acer Swift 7 Tasarımı İle Onayı Aldı

Yeni serinin sistem özelliklerinden önce tasarım detaylarına ineceğiz çünkü bu modelde öne çıkan özellik kasanın inceliği. Sadece Acer modelleri içinde değil, tüm laptop serileri içerisinde en ince serilerden biri ile karşılaştığımızı söylemek gerekiyor. Oldukça ince olan kasanın sadece 8.98 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Bu kalınlık değeri genel değerlendirmede Acer Swift 7 modeli en ince bilgisayar unvanına taşıyor. Altın rengi taşıyan alt kasa bir yana üst kapak bölümünde de tek renk siyah bir düzen kullanıldığı görülüyor. Bunun dışında klavye bölümünün numpad kısmının yer almadığını da ekleyelim. Rakamları tuşların üzerinden tek sıra kısmından kullanmak gerekecek. Klavyenin hemen altında ise TouchPad alanı bulunmakta.

Acer Swift 7 Ekran Özellikleri

Ekran kısmında da incelikle bağlantılı olarak biraz daha mini bir boyut seçilmiş durumda. Biraz daha ince çerçevelerin bulunmasını arzu ettiğimiz ekranların boyutu, 14 inç olarak açıklandı. 14 inç olmasına karşın ekranın çözünürlük değeri ise 1920 X 1080 piksel. Full HD ekranlarda Gorilla Glass NBT panelleri kullanılmış.

Bu şekilde sağlamlığı attırılan ekranın dokunmatik kullanıma uyumlu olduğunu görüyoruz. Dokunmatik ekranların algılama hızının oldukça yüksek olması, bilgisayarların farklı programlarda da dokunmatik olarak kullanılmasını sağlamış durumda.

Acer Swift 7 Sistem Özellikleri

Sistem özelliklerine geçtiğimiz zamanda üst segment bir laptop modeli ile karşılaşıyoruz. Tabii ki bir oyun bilgisayarı ya da iş istasyonu serilerinin sunduğu performans değerlerine ulaşılamıyor ancak bu modelde de Intel Core i7 işlemcileri sunuluyor. İşlemci nesli ise 7.nesil olarak açıklandı. İşlemci modelinin yeni olmasına rağmen seride kullanılan RAM bellek teknolojisi ise LPDDDR3 olarak açıklandı. RAM bellek miktarı ise 8 GB. Depolama alanında da 256 GB SSD kullanan Acer Swift 7, birçok ekstra desteğe de sahip.

Windows 10 yüklü olan cihazda always connect desteği sayesinde 4G LTE kullanımı da sunulmuş durumda. Bunun dışında ekstra olarak parmak izi sistemleri ve Windows Hello giriş desteği sunulan Acer Swift 7, ekstra güvenlikli dosya şifreleme sistemlerine de sahip.

Tüm bu özelliklerle beraber Acer Swift 7 bilgisayar modelinin fiyatının da 1699 dolar olarak açıklandığını ekleyelim. Yaklaşık 7000 bin TL gibi rakamları bulan fiyatın, tüm inceliğine rağmen biraz yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Ülkemizde net fiyatların ne kadar olacağı konusunda ise yapılacak açıklamaları beklemek gerekiyor.