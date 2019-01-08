Söz konusu video düzenleme programları olduğunda dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için birçok video düzenleme programı bulunuyor. Peki ya Android telefonlarınız için var mı? Sizlere bu makalemizde Play Store üzerinde yer alan en iyi Android Video düzenleme programlarını bir araya getirdik.

Evet, bilgisayarlar için çok sayıda video düzenleme yazılımı var. Bu bir gerçek. Ancak, Android akıllı telefonlar için de ücretsiz video düzenleyici uygulamaları Google Play Store’da daha az değil. Çalışmaya elverişlidirler ve şaşırtıcı özelliklerden oluşan bir koleksiyona sahiptirler.

Cepkolik.com ailesi olarak Play Store’da ücretsiz olan en iyi Android video düzenleyici uygulamalarının bir listesini sizler için hazırladık. Bu düzenleyicilerle, videolarınızı mükemmel bir şekilde düzenleyebilir ve düzenlenen videoları Facebook, Instagram, Twitter veya YouTube’a yükleyebilirsiniz.

Not: Bu liste tercih sırasına göre değildir. Sadece binlerce içerik içerisinden en iyi video düzenleme programlarını bir araya getirdik. Dilediğini editörlerden birini seçebilirsiniz.

2019’un En İyi Android Video Editor Uygulamaları

FilmoraGo, birçok kullanıcı tarafından sevilen dikkat çekici bir Android video düzenleme uygulamasıdır. Kırpma, kesme, tema ekleme, müzik ve benzeri gibi tüm temel işlevler kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca videoyu güzelleştirme özellikleri de bulunur.

Örneğin Instagram için kare 1:1 video, Youtube için 16:9 video yapabilir. Tersten oynayan videolar oluşturabilir, geçişler ekleyebilir, yavaş hareket, metin vb işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

FilmoraGo’nun bazı uygulama içi satın alımlara sahiptir. Ancak şaşırtıcı özelliklerin çoğu ücretsiz olarak mevcut. Videoları doğrudan galerinize kaydedebilir veya doğrudan herhangi bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşabilirsiniz. Videonun sonunda filigran yer alır, ancak yükseltme ile kaldırabilirsiniz.

Genel olarak en kaliteli grafik düzenleme uygulamalarına ev sahipliği yapan Adobe, video konusunda da başarılıdır. Adobe Premiere Clip, Android cihazınızdan herhangi bir videoyu hızlı bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

Kullanımı hızlı ve eğlencelidir. Premiere Clip ile ilgili en iyi özellik, otomatik video oluşturma özelliğidir. Yani uygulama, seçtiğiniz herhangi bir fotoğraf veya kliple sizin için otomatik olarak videolar oluşturabilir.

Dahası, kesme, kırpma, geçişler ekleme, müzik, filtreler, efektler ve benzeri gibi çoklu video düzenleme işlevleriyle videolarınızı da oluşturabilirsiniz. İndirmek ücretsizdir ve hiçbir reklam göstermez. Aynı zamanda doğrudan video paylaşım desteğine sahiptir.

Kaliteli ve ayrıcalıklı bir video düzenleme programı arıyorsanız, VideoShow çok sayıda ödüle ev sahipliği yapmaktadır. Hiç şüphesiz ücretsiz olarak Play Store’da bulunan ve Android için en iyi video düzenleme uygulamalarından biri.

Kullanıcı dostu bir arayüz ile VideoShow güvenilirdir ve kullanımı oldukça kolaydır. Temel işlevlerin yanı sıra, metin, efekt, müzik ve ses efektleri ekleyerek veya canlı dublaj yaparak videonuzu güzelleştirebilirsiniz.

Kullanılabilecek 50’den fazla farklı tema vardır ve videonuzun boyutunu sıkıştırarak küçültebilirsiniz. Videolar herhangi bir kaliteyi kaybetmez ve video süresi sınırlaması yoktur. Bu uygulama, FilmoraGo’nın alternatif uygulamasıdır ve hemen hemen tüm Android cihazlar için desteklemektedir.

PowerDirector, kullanımı oldukça basittir. Bir zaman çizelgesi arayüzüne sahip tam özellikli bir video düzenleyicidir. Ancak kontrollere alışmak biraz zaman alabilir. Fakat bu uygulamayla uzman olduğunuzda, saniyeler içinde profesyonel ve etkileyici videolar oluşturabilirsiniz. Seçmek ve videonuza eklemek için 30’dan fazla farklı efekt ve geçiş efektleri vardır.

Bu uygulamayı kullanarak, harika yeşil ekran videoları oluşturabilirsiniz. PowerDirector ayrıca tüm işlevleri için öğretici videolar ile birlikte gelir. Özelliklerinin çoğu ücretsiz sürümde mevcuttur, ancak tam sürüme yükseltmek, filigranı, reklamları ve hatta videoları 1080 ve 4K çözünürlüklerde çıkartmanıza olanak tanır. Android 4.3 ve üzeri sürümlerde desteklenmektedir.

Güçlü özelliklerin yanı sıra iyi tasarlanmış bir arayüz ile birleştirilen KineMaster, Android için kullanışlı bir video düzenleme aracıdır. Farklı medya dosyalarını kolayca içe aktarmak için sürükle-bırak tekniğine olanak sağlar.

KineMaster hızlı bir şekilde profesyonel videolar oluşturmak için düzenleme işlemi üzerinde olağanüstü bir kontrol seviyesi sunar. Video parçaları arasına farklı türde geçişler, metin veya alt yazı blokları ekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, filigranın kaldırılması ve premium özelliklere tam erişim yalnızca uygulamanın profesyonel sürümünü satın aldığınızda erişilebilir. Bunun yanında, işlevlerin çoğu ücretsiz sürümde gelir.

Quik, mükemmel videolar oluşturmanın başka bir akıllı yoludur. Aynı zamanda hızlı ve ücretsizdir. Quik ile kendi hikayelerinizi yapmak için en sevdiğiniz fotoğraflardan veya video kliplerden birini seçebilirsiniz. Uygulamanın en iyi özelliği, otomatik video oluşturma yetenekleriyle birlikte gelmesidir.

Videoları kırpabilir, efektler, metinler ekleyebilir ve her şeyi herhangi bir müziğin ritmiyle hızlı bir şekilde senkronize edebilirsiniz. Videonun oluşturulmasını tamamladıktan sonra, videoyu film rulonuza 1080p veya 720p olarak kaydedebilir veya hatta doğrudan sosyal paylaşım sitelerinde paylaşabilirsiniz. Quik güvenilirdir ve can sıkıcı reklamlar göstermez.

VivaVideo’nun çok etkileyici video düzenleme özellikleri var. Uygulama, doğrudan Android’inizden profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza yardımcı olmak için sezgisel bir şekilde tasarlanmıştır. Çıkartmalar ve filtrelerden animasyonlu klipler ve altyazılara kadar yüzlerce kullanıcı dostu efekt arasından seçim yapabilirsiniz.

Dahili bir yavaş çekim video yapımcısı ve slayt gösterisi yapıcısı vardır. Video kesme, yapıştırma, kırpma, birleştirme klipsleri ve benzeri gibi temel işlevler kolayca kullanılabilir.

VivaVideo’nun dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcısı var. Çalışmanızı doğrudan farklı sosyal paylaşım siteleriyle de paylaşabilirsiniz.

Funimate video editörü, kolayca eğlenceli videolar oluşturmak için mükemmeldir. Gündelik anları anında yaratıcı videolara dönüştürebilir ve farklı sosyal sitelerde otomatik paylaşım seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz.

Kısa videoları düzenlemek için mükemmel bir uyum sağlamak üzere tasarlanmış 20’nin üzerinde gelişmiş video efektine sahiptir. Hatta eğlenceli olabilecek kısa video döngüleri bile yapabilirsiniz.

Funimate, uygulamayı kullanmadan önce oturum açmanızı gerektirir. Ayrıca takipçileri edinebilir ve içindeki diğer hesapları takip edebilirsiniz. Ücretsizdir, ancak görüntülenen reklamlar can sıkıcı olabilir.

Magisto, fazla bir video düzenleme deneyimi olmayanlar için mükemmel bir video editörüdür. Video klipleri, fotoğrafları, müzikleri, metinleri, video efektlerini ve video filtrelerini birleştirerek çok fazla çaba harcamadan mükemmel bir videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Sadece bir veya daha fazla video klip ve film müziği için bir şarkı seçin; uygulama birkaç dakika içinde otomatik olarak bir video oluşturur.

Magisto, videoları analiz eden ve en ilginç parçaları seçen karmaşık bir yapay zeka kullanır. Video yapımında genellikle mükemmel sonuç verir. Bu FilmoraGo alternatifi olarak, bazı uygulama içi satın alımlarla ücretsizdir.

Bu listede yer almaya değer bir başka iyi video editörüdür. Uygulama, kullanımı kolay olan sezgisel video düzenleme araçlarıyla birlikte gelir. Hareket izleme animasyon efektleri, canlı video efektleri, metin animasyon efektleri, müzikli slayt gösterileri içerir ve kare biçiminde Instagram için 16:9 video veya video yapımında size yardımcı olabilir.

Genel olarak, uygulama kısa videolar oluşturmak için kullanışlıdır, ancak çok rahatsız edici olabilecek birçok reklam gösterebilir.

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