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En İyi 10 Apple iOS Cihazları – Ekim 2020

AnTuTu, en iyi listesini yayınlamaya devam ediyor. Şimdi de Apple'ın cihazlarının bir listesini yayınladı. Listede iPhone 12 serisi yer almıyor. Buna karşılık iPad Pro 12.9 listenin lideri oluyor. İşte detaylar...

Muhammed Arslan

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En İyi 10 Apple iOS Cihazları - Ekim 2020

AnTuTu, en iyi Android telefon listesinin yanı sıra Ekim 2020 ayı için en iyi 10 Apple cihazları listesini yayınladı. Bu liste, yeni piyasaya sürülen iPhone 12 serisini hariç tutuyor. Bundan ötürü iPad Pro en iyi 10 Apple iOS cihazları listesinde en üst sırada yer alıyor.

iPhone 12 serisinin listede yer almamasının nedeni görünüşe göre piyasaya sürülmemesinden kaynaklı. 2020 amiral gemisi serisi 13 Ekim’de açıklandı. Ancak nispeten az sayıda kullanıcı tarafından alındı.

Bundan dolayı Ekim listelerinde sıralanan iOS cihazlar, geçen ay alınan kullanıcı incelemelerine ve genel popülerliğine dayanmaktadır.

Listeye bakıldığında, iPad Pro 12.9 kullanıcıların %99.48 5 yıldızlı oylaması ile ilk sırayı aldı. iPhone SE %98,07 ile ikinci olurken, iPad Pro 9.7 ve iPad Pro 2 10.5 sırasıyla %98,06 ve %97,3 ile üçüncü ve dördüncü oldu. Listede ilk 5’e giren diğer tek iPhone, %97,25 5 yıldızlı derecelendirme ile 5 yaşındaki iPhone 6S Plus oldu.

En İyi 10 Apple iOS Cihazları - Ekim 2020

Bu liste, Apple cihazlarının yaşlarına rağmen ne kadar popüler kaldığının bir göstergesidir. Diğer önemli eski modeller iPhone 7 (%96,03), iPhone 6S (%96,82) listede ismini geçirtiyor. Buna ek olarak farklı iPad modelleri de listede yerini aldı.

Listenin yıldızları muhtemelen iPhone 12 serisi olacak. Ama bunun için Kasım ayı listesinin yayınlamasını beklememiz gerekiyor.

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